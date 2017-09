Homazhe në Shkodër - Përgjithmonë në zemrat tona! Kolegët gjyqtarë kujtojnë Fildes Hafizi

Një kurorë me lule me mbishkrimin “Përherë në zemrat tona” dhe një fotografi në tavolinën ku ajo do të duhej të ishte e ulur duke gjykuar çështjen e radhës.

Kështu e kujtuan kolegët e saj të Shkodres, gjyqtaren e ndjerë Fildes Hafizi 1 javë pas ekzekutimit që i bëri ish-bashkëshorti në mes të Tiranës.

Trupa gjykuese e Shkallës së Parë, anëtarë të Dhomës së Avokatisë, kryetari i Gjykatës së Apelit dhe drejtues vendorë u bënë pjesë e homazheve në gjykatën ku prej 7 muajsh ushtron misionin e saj 38-vjeçarja.

Kolegu, Arber Çela, në mesazhin e tij tha se sot është detyrë e të gjithë ne gjyqtarëve të kujdesemi për dy fëmijët e Hafizit.

Fildes Hafizi mbeti viktimë e krimit në familje, i cili në vendin tonë vijon të prodhojë çdo ditë ngjarje të rënda.

