Aksidente nga shirat - Përgjaken rrugët, 3 viktima dhe 14 të plagosur

Rrugët e vendit janë përgjakur si pasojë e numrit të lartë aksidenteve rrugore. Mbi 5 aksidente të ndodhura në Rrogozhinë, Elbasan, Librazh, Përrenjas e Qafë-Thanë kanë humbur jetën 3 persona, janë lënduar mbi 14 vetë mes të cilëve dhe një vajzë 12 vjeçe e cila është në gjendje kritike për jetën. Shkak i aksidenteve dyshohet të jenë rrëshiqtjet për shkak të lagështirës në rrugë dhe humbja e kontrollit të drejtuesve të automjetit.

Në 24 orë e fundit janë shënuar bilance të frikshme viktimash dhe të lënduarish nga aksidentet.

Rrugët u përgjakën nga 5 aksidente, me pasojë 3 viktima dhe 14 të lënduar. Në rrethrrotullimin e Rrogozhinës, një 25 vjeçar humbi jetën pasi makina e tij u përplas me një mjet me rimorkio.

Përplasja ka qënë e fuqishme dhe i riu ka ndërruar jetë.

Ndërsa në Shkodër, një i moshuar ndodhet në gjendje të rëndë pas përplasjes nga makina.

Në Lushnje, një 76 vjeçar humbi jetën pasi motoçikleta me të cilën udhëtonte u përplas nga rimorkio e një zetori.

Në aksin rrugor Librazhd-Përrenjas në vendin e quajtur Qukës në aksident janë përfshirë dy furgonë që transportonin pasagjerë.

Në këtë përplasje 4 persona janë lënduar. Dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë terreni i rrëshqitshëm nga reshjet e shiut dhe shpejtësia mbi normat e lejuara.

Në Qafë Thanë, një makinë doli nga rruga, dhe si pasojë drejtuesi i saj maqedonas ka humbur jetën dhe 4 persona të tjerë që ishin pasagjerë janë lënduar. Shkak i aksidentit mendohet të jetë lagështia e rrugës, ndërsa personat e lënduar janë në kujdesin e mjekëve.

Në nënkalimin e Xibrakë në Elbasan janë përplasur dy mjete. Për pasojë mbetën të plagosur 7 persona, mes të cilëve dhe një 12 vjeçare e cila është në gjendje kritike për jeten, ndërsa personat e tjerë po marrin mjekim në spitalin e Elbanasit.

/Oranews.tv/

