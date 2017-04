Investimi i Bashkisë Tiranë - Përfundon rikonstruksioni i palestrës në shkollën e mesme “Sinan Tafaj”

Bashkia e Tiranës përfundon rikonstruksionin e palestrës të shkollës së mesme “Sinan Tafaj”. Këto ambjente për zhvillimin e aktiviteteve sportive mund të shfrytëzohen nga i gjithë komuniteti. Bashkia e Tiranës nis këtë vit projektin e ndërtimit të 20 shkollave që do të shmangë përfundimisht mësimin me dy turne.

Këto janë ambjentet e reja sportive të shkollës “Sinan Tafaj”. Bashkia bëri riksontuksionin e këtij institucioni arsimor, duke garantuar sistem ngrohje dhe mjedise të tjera ndihmëse për 1100 nxënës të saj.

Kryebashkiaku Veliaj inspektoi punimet e kryera dhe shprehu besimin se shkolla, qëndra komunitare dhe do ti kthejë këto institucione më parë komunitetit.

Të rinjtë janë ata që mund ti shfrytëzojnë këto ambiente për të kryer më tepër aktivitete fizike për një jetë më të shëndetshme.

Veliaj: “Shkollat e Tiranës kanë qenë gjithmonë më të mirat në Shqipëri, ndaj besoj se me terrenet sportive u kemi dhënë të rinjve mundësi të ndërtojnë karakter dhe të përgatiten për një etapë tjetër të jetës së tyre, që është hyrja në universitet, ku gjithashtu Bashkia nga qyteti “Studenti” deri tek ambientet përreth godinave të universiteteve po bën maksimumin që edhe ato të jenë më të njëjtat kushte dinjitoze, siç janë gjimnazet e Tiranës”.

Bashkia e Tiranës ka nisur projektin ambicie për ndërtimin e 20 shkolla që do të plotësonte nevojat aktuale dhe do të shmangte edhe për vitet e ardhshme mësimin me 2 turne.

Veliaj: “Me 20 shkollat e reja që bëhen në Tiranë, brenda mandatit “shfryjmë” fluksin që kanë shkollat ekzistuese, duke kaluar vetëm në shkolla që kanë një turn”.

Bashkia e Tiranës ka ndërrmarrë nismën për ti dhuruar çdo maturanti në fund të shkollës edhe një set me veprat e shkrimtarit të njohur shqiptar, Dritëro Agolli, që u nda nga jeta pak javë më parë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter