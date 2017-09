Gati kopshti 55 - Përfundon rikonstruksioni i 30 kopshteve, Veliaj: Mbajtëm premtimin

Kopshti nr 55 që i përket njësisë administrative 4, është gati të presë vogëlushët këtë muaj. Investimi i Bashkisë së Tiranës mundëson kushte më të mira për akomodimin e tyre, dhe i jep zgjidhje ngarkesës së disa institucioneve në këtë njësi administrative. Kryebashkiaku Veliaj pasi ka inspektuar përfundimin e punimeve tha se Bashkia përfundoi rikonstruksionet në 30 kopshte.

Kopshti 55 që i përket Njësisë 4 është i 30-ti që rikonstruktohet nga Bashkia e Tiranës. Ai është gati të presë vogëlushët me ambiente krejtësisht të reja.

Veliaj: “Jam shumë entuziast që përfunduam kopshtin e 30-të. Ka qenë një premtim i bërë në fushatë, sot e mbajmë, pak ditë pasi ka mbaruar fushata dhe është krijuar Qeveria e re, për të treguar se nuk duhet të kalojnë 4 vjet për të mbajtur një premtim, punën e sotme nuk duhet ta lemë për nesër. Më në fund kemi marrë një vendimmarrje historike, pra të mos mendojmë për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratën e ardhshme. Gjenerata e ardhshme fillon me çerdhet dhe kopshtet”.

Ky është kopshti i fundit që rikonstrukturohet nga Bashkia dhe kryebashkiaku Veliaj tha se sfida e rradhës është ndërtimi i instucioneve akomoduese për fëmijë në zonën e Bregut të Lumit dhe zona të tjera të urbanizuara vitet e fundit.

Veliaj: “Njësia 4 është një tjetër njësi ku kemi përfunduar rikonstruksionin e të gjitha kopshteve dhe çerdheve dhe më në fund do kalojmë në njësi të tjera më periferike. Shumë shpejt do të hapim edhe çerdhe e kopësht të ri te Bregu i Lumit, duke iu përgjigjur me ofertë konkrete të gjitha kërkesave që kanë prindërit për kopshte dhe çerdhe të reja”.

Investimet dhe cilësia e ofrimit të shërbimeve, sipas Veliajt janë arsye përse në këto institucione shënohen fluks kërkesash, mbi 8000 për kopshtet dhe thuajse me të njëjtën statistike janë edhe çerdhet.

Veliaj: “Mjafton vetëm të shikoni përreth dhe kuptoni që një ndërtesë publike edhe duket më mirë, edhe është punuar me cilësi, i ka shtuar vlerën zonës në të gjithë këtë komunitet, është shumë herë më cilësore se shumë prej kopshteve private. Kjo është arsyeja pse kemi pasur një fluks të jashtëzakonshëm kërkesash për t’u regjistruar në institucionet publike, çerdhet, kopshtet. Mbaj mend përpara dy vitesh ishin bosh sepse nuk donte njeri, sot kemi nga 8-9 kërkesa për një vend”.

Kopshti 55 ka 4 grupe fëmijësh. Është bërë riparimi dhe vënia në punë e sistemit të ngrohjes, si dhe janë vendosur kondicionerë.

