Përfundon mbledhja e grupit PD, Basha thirri dhe aleatët

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka mbledhur grupin parlamentar dhe aleatët pak orë para seancës së jashtëzakonshme të parlamentit ku do të votohen 6 ministrat dhe zv/ kryeministri teknik propozuar nga PD dhe pranuar nga kryeministri Rama.

Sipas burimeve, në qendër të diskutimeve pritet të jenë emrat e kandidatëve të kësaj partie, për zgjedhjet e 25 qershorit, kur na ndajnë vetëm 3 ditë nga nisja zyrtare e fushatës elektorale.

Gjithashu sipas burimeve të Ora News, do të diskutohet edhe për seancën e jashtëzakonshme plenare, ku do të votohen ministrat teknike, kryetari i Komisionit Qendror të zgjedhjeve dhe anëtarët e opozitës që do të jenë pjesë e komisioni të vetingut.

Seanca e Jashtëzakonshme – Parlamenti voton sot ministrat teknikë dhe komisionet e Vettingut

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter