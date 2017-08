Tiranë - Përfundon kopshti nr 17, do të mirëpresë 120 vogëlush të Njësisë 7

Kopshti nr 17, që i përket njësisë nr 7 të qytetit të Tiranës do të presë vogëlushët me ambiente të rinovuara dhe hapësira të reja për të zhvilluar aktivitetet e tyre mësimore dhe argëtuese. Bashkia e Tiranës përfundoi institucionin që mirëpret katër grupet e fëmijëve; 120 vogëlush.

Kryebashkiaku Veliaj u shoqëruar nga deputetja Hysi dhe drejtori i përgjithshëm i Burgjeve Arben Çuko në inspektimin e përfundimit të punimeve.

Veliaj: Një kopsht, që nuk do të mjaftonte as një libër për të treguar të gjitha peripecitë, derisa kemi mbërritur këtu. Shumë njerëz shohin gjëra të bukura dhe s’e kuptojnë që vetëm me shpronësime, kontrata, gjyqe, apelime, sa mund duhet për të mbërritur në këtë produkt. Megjithatë, rëndësi ka fundi.

Për arredimin e këtij kopshti, për herë të parë u zbatua edhe projekti pilot me të rinjtë që vuajnë dënimin në sistemin penitenciar, të cilët kanë kontribuar në realizimin e mobiljeve të kopshtit.

Veliaj tha se ky projekt pilot do të shtrihet edhe në institucionet e tjera.

Veliaj: Kjo është një mënyrë fantastike se si ne këtë pilot ta shtrimë në kohë.

Bashkia ka marrë të gjitha masat që kopshtet dhe çerdhet të jenë të hapura gjatë muajit gusht për të pritur fëmijët. ndërsa në datën 1shtator do të nisin regjistrimet e fëmijëve në këto institucione arsimore.

/Ora News.tv/

