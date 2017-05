/Oranews.tv/ 

Zgjedhjet 2017 - Përçahet e majta, 23 parti tërhiqen nga gara, refuzon Gjinushi

E majta shkon e përçarë në këto zgjedhje pas pamundësisë për tu regjistruar si koalicione. 23 parti paralamentare deklaruan këtë të mërkurë se do mbështesin me votë Partinë Socialiste duke i bërë thirje edhe Gjinushit dhe Milos të çregjistrohen si subjekte më vete pranë KQZ e mbështesin PS-në.

Por Gjinushi përgjigjet duke deklaruar se PS do ketë nevojë për mandate e PSD për të bërë 71 deputetë duke i bërë apel Ramës ta rishohë vendimin e tij

E majta nuk do të shkojë në këto zgjedhje e unifikuar sikur edhe në zgjedhjet e kaluara. Pas pamundësisë për të regjistruar në këto koalicione disa prej partive të majta jo parlamentare kanë vendosur të mbështesin PS-në duke i bërë apel elektoratit të tyre të votojnë për këtë subjekt.

Madje ata i kanë drejtuar një apel edhe Gjinushit e Milos të bëjën të njëjtën gjë të çregjistrohen në KQZ-së e ti bëjnë ftesë elektoratit të tyre të votojnë për PS për të bërë të mundur 71 mandate

Perto Koçi: “Ne kemi vendosur që të mbështesim kudo Partinë Socialiste në mënyrë që ajo të sigurojë 71 mandate ose më shumë në zgjedhjet që bëhen në 25 qershor.”

Idajet Beqiraj: “Iu bëjmë thirrje atyre forcave politike që kanë janë regjistuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që janë pak parti politike duke filluar me Gjinushin, me Milon, Mysliun, Abazaj që të tërhiqen në Komsionin në Qendror të Zgjedhjeve. Ai që i ndëshkon faktikisht forcat e vogla politike është ligji zgjedhor sepse duke u bërë korrektimi rajonal asnjë prej këtyre focave politike nuk mund të arrijë që të marrë mandat deputeti. Kështu që votat mos ti hedhin kot po ti bashkojmë me këtë alternativë, me qëllim që të kemi vazhdimësinë e kësaj qeverisje që po bën reforma.”

Por në një intervistë për Ora News kreu i PSD-së Skënder Gjinushi deklaroi se nuk ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë duke e quajtur një nonsens juridik faktin që marrëveshja Rama-Basha nuk i lejon koalicionet.

Marraveshja Rama-Basha për të zhvilluar zgjedhje në 25 qershor nuk i linte kohë dhe mundësi regjistrimi asnjë koalicioni duke i lënë të gjithë partitë të garojnë më vete fakt që nuk u prit mirë nga partitë e vogla që janë të detyruara të hyjnë vetëm në këto zgjedhje e për pasojë të mos maksimalizojnë votën e tyre që përkthehet në më shumë mandate.

/Oranews.tv/

