Konferenca - Përballja me Spanjën e Italinë, Panucci: Gjithçka mund të ndodhë

Trajneri i Kombëtares Panucci ndodhet në një konferencë për median për të bërë një analizë lidhur me dy ndeshjet, atë Lihtenshteinit dhe Maqedonisë dhe më pas përballja me Spanjën dhe Italinë.

“Ndeshja me Spanjën jam koshient që është e vështirë, por pamë dhe Francë – Luksemburg dhe historia na mëson se gjithçka mund të ndodhë.

Ne do të shkojmë në Spanjë për të kërkuar të jemi sa më të mirë dhe të bëjmë kundërshtarin të jenë pak më të mirë.

Nëse do të jetë më i mirë sesa ne do i japim dorën do kthehemi në Tiranë por përpara se ta bëjmë duhet të provojmë. Italia mbetet Itali. Do të bëjmë çështë e mundur për të arritur një rezultat, megjithëse Italia nuk është në momentin më të mirë.”

