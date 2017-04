Tiranë - Pemë në Farkë e Kashar, Komuniteti Mysliman dhe bizneset i bashkohen nismës

Komuniteti Mysliman përmes një nisme vullnetare ka mbjellë 100 pemë të reja në liqenin e Farkës, ndërsa kryetari i bashkisë Erion Veliaj ka shprehur besimin se edhe komunitetet e tjera do të ndjekin këtë shembull. Ai tha se Bashkia ka zgjedhur të mbjellë pemë dhe jo të bëjë sherr e shamatë, ndërsa njoftoi se vitin e ardhshëm investimet e Bashkisë do të fokusohen në zonën e Kasharit.

100 pemë të reja bliri e gështenje janë mbjellë në Parkun e liqenit të Farkës e iniciativë të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Myftinisë së Tiranës dhe Bashkisë Tiranë.

Kryebashkiaku, Erion Veliaj, tha se mes dy mundësive për të mbjellë paqe ose sherr, Bashkia Tiranë ka zgjedhur të parën.

Veliaj: “Jam shumë i lumtur që bashkë me kolegët e Bashkisë, të cilët këtu kanë mbjellë 3.000 pemë sipas një programi, çdo fundjavë, për aq sa na lejon stina e mbjelljeve, na janë bashkuar edhe miqtë tanë nga Komuniteti Mysliman Shqiptar. Dy mundësi kemi; o të mbjellim paqe, pemë, dashuri dhe shpresë, ose të mbjellim sherr e grindje mes njëri-tjetrit. Unë besoj se qoftë edhe me simbolikën e 100 pemëve që Komuniteti Mysliman na jep sot, vjen edhe një mesazh fantastik në kontekstin e gjërave që po ndodhin. Më mirë me mbjellë një pemë, duke krijuar një vend pushimi dhe paqeje për komunitetin e Farkës, se sa me mbjellë sherr e shamatë, të cilat nuk sjellin asnjë dobi për vendin tone”.

Veliaj shprehu besimin se nisma e Komunitetit Mysliman do të ndiqet edhe nga komunitetet e tjera.

Veliaj: “Mezi pres që kësaj nisme t’i bashkohen komunitetet të tjera. Do të vazhdojmë edhe pak javë, derisa të na lejojë stina e mbjelljeve. Do ta promovojmë gjithnjë e më shumë liqenin e Farkës, jo vetëm për bukurinë, por edhe për çështje ekonomike. Një njeri që vjen e shpenzon, blen diçka, paratë ngelen në komunitet dhe kjo është ajo që themi ekonomia solidare ku secili kontribuon te mirëqenia e fqinjit apo të afërmit të vet”.

Më pas, kryebashkiaku i Tiranës mori pjesë edhe në mbjelljen e pemëve të reja në zonën e Kasharit, ku edhe siguroi banorët se gjatë këtij viti pjesa më e madhe e investimeve të Bashkisë së Tiranës do të fokusohen në Kashar.

Veliaj: “Këtu jemi në zonën e Kasharit, që deri dje konsiderohej një zonë fshat, një zonë ku interesi primar ka qenë dhënia e lejeve të ndërtimit, pa urbanizim, pa infrastrukturë. Para një jave këtu hapëm këndin e lojrave dhe sot u kthyem për të mbjellë pemë, do të vijojmë me rrugët e rrugicat. Kemi pasur shumë probleme me infrastrukturën e bërë pa mend, rrugë të investuara në mënyrë zig-zag, ku nuk hyn dot as autobusi, as ndonjë mjet tjetër i transportit publik. Të gjitha këto janë në një proces korrektimi dhe besoj se në këtë vit të dytë të mandatit, zona e Kasharit, që ndryshe njihet edhe si zona e Astirit, Yzberishtit, pranë Unazës së Madhe të Tiranës, mes Tiranës në njësinë 7 dhe Kombinatit, do të jetë zona ku do të fokusojmë pjesën më të madhe të investimeve”.

Mbjellja e pemëve në parqet e qytetit ka nisur tashme prej disa muajsh.

