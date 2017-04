takimi - PD: Qëndrimet e Vlahutin thellojnë krizën, dezinformoi partitë e vogla

Aleatët e vegjël opozitarë e kanë njohur shpejt Partinë Demokratike me deklaratat e ambasadores së Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, e cila zhvilloi një takim me ta rreth orës 10 të paradites së sotme.

Në një deklaratë, PD thotë se ambasadorja u ka thënë partive të vogla se Partia Demokratike nuk ka pranuar propozimet e tyre në tryezën për zgjidhjen e krizës dhe se nuk ka paraqitur asnjë ofertë tjetër.

“Partia Demokratike u informua sot nga aleatët opozitarë për qëndrimin e sotëm të ambasadores së BE në Tiranë, Romana Vlahutin, sikur Partia Demokratike gjatë pranisë së ndërmjetësuesve evropianë në Tiranë ditën e martë, nuk pranoi propozimet e tyre dhe se nuk paraqiti kundërpropozime apo ofertë tjetër. Partia Demokratike konstaton me keqardhje të thellë se ky është një shtrembërim total i të vërtetës, dhe fshehje e fakteve”, thuhet në njoftim.

Një deklaratë e tillë sipas selisë blu, është e pavërtetë, ndërsa sqaron se në takimin me ndërmjetësuesit nga Parlamenti Evropian, është paraqitur oferta me tri pika, si më poshtë:

“Pas paraqitjes të propozimit për zëvendësimin e 4 ministrave të qeverisë Rama me persona teknikë dhe shtyrjen e zgjedhjeve për datën 16 korrik, Partia Demokratike në emër të Opozitës së Bashkuar paraqiti një kundër-propozim me 3 pika, me qëllim arritjen e një kompromisi mes palëve:

1-Ofertën që kryeministri i qeverisë teknike të propozohej nga mazhoranca aktuale.

2-Përsa i përket datës së zgjedhjeve, oferta e PD ishte që të eksplorohej nëse zgjedhjet me votim elektronik, biometrik dhe numërimi elektronik do të mund të realizoheshin brenda tetorit. Nëse kjo do të rezultonte teknikisht e pamundur, të punohej për identifikimin biometrik të votuesve dhe numërimin elektronik të votës.

3-Partia Demokratike rikonfirmoi qëndrimin e bërë publik prej 10 javësh se menjëherë pas formimit të qeverisë teknike, opozita do të kontribuonte në parlament për zbatimin e plotë të procesit të Vetingut dhe reformës në drejtësi. Pas paraqitjes së kësaj oferte për kompromis, Partia Demokratike u informua se Edi Rama e refuzoi këtë ofertë, duke çuar në përfundimin pa sukses të përpjekjes për ndërmjetësim”.

“Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë për dezinformimin e partive të vogla parlamentare nga ana e ambasadores Vlahutin dhe thekson se qëndrime të tilla qartazi të njëanshme dhe dezinformuese nuk i shërbejnë aspak zgjidhjes së krizës, por përkundrazi ndihmojnë në thellimin e saj”, përfundon deklarata e PD-së.

Partitë e vogla sulmojnë ambasadorët: Shkaktarë të krizës

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter