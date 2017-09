Premtimi i Bashës - PD, projektligj për ndalimin dhe kriminalizimin e simboleve të komunizmit

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, paralajmëroi shumë shpejt depozitimin e një projekligji në Kuvend për ndalimin dhe kriminalizimin e simboleve të komunizmit.

Duke komentuar rishfaqen e simboleve komuniste së bashku me foto e diktatorit Enver Hoxha në 75-vjetorin e konferencës së Pezës, Basha tha se kjo është një sëmundje e përsëritur të cilët nuk mund ti jepet ilaçi me propozime fasadë.

Basha: Sëmundje e përsëritur të cilës nuk mund ti jepet ilaçi me propozime fasadë. Kemi kërkuar ndihmën e partnerëve tanë ndërkombëtarë, do kërkojmë ndihmën e partnerëve gjermanë dhe do të propozojmë shumë shpejt në Kuvend një projektligj për ndalimin dhe kriminalizimin e simboleve të komunizmit sipas ligjit që përdor dhe Gjermania për simbolet e nazizmit.

Ndërkohë shumica e re parlamentare ka vendosur që të përfshijë në axhendën e punimeve të Kuvendit një nga nismat me të nxehta e cila qëndron në sirtaret e kuvendit prej dhjetorit të vitit 2015, ligjin për “për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë.

Kjo nismë mban firmën e kryeministrit Edi Rama dhe deputetit Taulant Balla, dhe parashikon heqjen e dekoratave, titujve dhe medaljeve për diktatorin Enver Hoxha, bashkëpunëtorët e ish-Sigurimit të Shtetit, funksionarët që kanë shërbyer në sistemin komunist si dhe për disa antifashistë të parë, pra për veteranë të luftës, të cilët kanë mbajtur funksione të rëndësishme në regjimin komunist.

Edhe pse qëndron prej shumë muajsh në kuvend, kjo nisëm u bllokua për shkak të reagimeve të veteranëve të luftës.

/Oranews.tv/

