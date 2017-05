Tiranë - PD nuk tërhiqet nga qeveria teknike. Më 13 maj protesta tjetër

Partia Demokratike nuk tërhiqet nga kërkesa për qeveria teknike. Më 13 maj do të jetë protesta tjetër e PD-së. Vendimi u mor në mbledhjen që kryetari i PD-së Lulzim Basha pati me krerët e degëve mesditën e sotme në selinë PD.

Protesta do të nisë në orën 12:00 të 13 majit 2017 në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”

Para këtij takimi nga çadra e ngritur para kryeministrisë, që PD e quan çadra e lirisë, Basha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në marshimin e javës së ardhshme.

“Ftoni miqtë, dhe familjarët tuaj të bashkohen në marshimin e javës së ardhshme, manifestimin më të madh të forcës së vendosur paqësore por të pathyeshme të qytetarëve shqitparë për zgjedhje të lira e të ndershme, themelin e Republikës së re që po agon”

Nuk do të pranojmë kurrë zgjedhje të dikutara nga krimi e droga. Të vetmet zgjedhje që ky vend do të mbajë do të jenë zgejdhejt e lira e të ndershme, të lira nga krimi, droga e monizmi me një qeveri teknike e cila do të përmbushë mandatin popullor për zgjedhje të lira. E di se për ku jemi nisur dhe e shoh dritën e ditës së parë të Republikës së re”

“Fitorja ne Kavaje nuk ishte lemoshe”

Basha e quajti fitore të qëndresës tërheqjen e Edi Ramës nga zgjedhjet e Kavajës.

Lulzim Basha: “Tërheqja e Edi Ramës nga zgjedhjet fasadë të diktuara nga krimi në Kavajë janë vetëm rezultat i betejës tuaj, i qëndresës tuaj. Gjithçka ishte përgatitur për zgjedhje fasadë, votime fasadë, paratë ishin ndarë, njerëzit ishin kërcënuar. Bandat e krimit brenda pushtetit kishin bërë gjithçka gati për një masakër të vërtetë elektorale në Kavajë. I dinë edhe përfaqësuesit e vendeve të huaja këtu në Tiranë por askush nuk kishte ndërmend të bënte asgjë. Ambasadat u kufizuan me deklarata, nganjëherë dhe pa deklarata fare. Socialistët në Kavajë ulën kokën para krimit. Tërheqja nga Kavaja nuk është dhuratë dhe nuk është lëmoshë, por është sprapsje e detyruar nga refuzimi masiv i kavajasve për tu keqpërdorur ditën e dielë dhe është sprapsje e tmerruar nga projektimi i bashkimit më të madh të qytetarëve që ishte bërë gati të marshonte drejt Kavajës, të çlironte Kavajën dhe nga Kavaja të niste çlirimin i Republikës së Re anë e mbanë Shqipërisë.”

Në mbledhjen e mbajtur në selinë PD ishte edhe grupi organizator i protestës, Edi Paloka, Arben Ristani, Enno Bozdo e Fadil Kadilli.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter