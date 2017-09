Rrjedhja e votave dhe programi - PD mbledh kryesinë dhe grupin parlamentar

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka kërkuar një mbledhje urgjente për të analizuar rrjedhjen e votave në favor të zgjedhjes së Gramoz Ruçit në krye të Kuvendit.Temë e diskutimeve do të jetë dhe qëndrimi në seancën e datës 11 shtator, ku Edi Rama prezanton programin qeverisës.

Partia Demokratike do të mbledhë sot Kryesinë e grupit parlamentar.

Mbledhja pritet të nisë në orën 11:00 në selinë blu dhe vjen një ditë pas seancës plenare ku u betuan deputetët dhe u zgjodh kreu i ri i Kuvendit, Gramoz Ruçi.Ky i fundit mori dy vota nga PD.

Mbledhja e Kryesisë do të pasohet me mbledhjen e grupit parlamentar të PD në orën 12:00. Burimet bëjnë me dije se në fokus të mbledhjes do të jetë analizimi i programit të qeverisë “Rama ll”.

/Oranews.tv/

