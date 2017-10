Debati i zbardhur - Ruçi përjashtoi Bashën, PD nuk del nga salla e Kuvendit

Vijoi në mënyrë të pazakonte seanca e sotme parlamentare me rend dite ngritjen e Komisionit të reformës zgjedhore.

Prej orës 11:00 kryetari i PD-së, Lulzim Basha vijon të qëndrojë brenda në Kuvend pavarësisht se kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi vendosi përjashtimin e tij dhe i kërkoi të lërë sallën.

Bashkë me deputetët e grupit parlamentar ata vijojnë të qëndrojnë brenda ndërsa në orën 18:00 është parashikuar vijimi i seancës.

Nëse Basha del jashtë sallës së Kuvendit ai nuk mund të futet brenda pasi garda nuk do ta lejojë pas vendimit të Ruçit për përjashtim.

Opozita kërkon mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve për të caktuar orën kur do të nisë debati për objektin e komisionit ndërkohë maxhoranca vendosi me anë të kartonit ta shtyjë javën tjetër.

PD akuzon maxhorancën se kërkon ti mbyllë gojën.

“Të vendosur për të rezistuar“ shkruan deputetja demokrate Vokshi, në një postim në facebook shoqëruar dhe me foto brenda Parlamentit (Ora 14: 30, 5 tetor)







Në orën 15:00 gazetari i Ora News Everest Dedaj informoi se palët po negociojnë me qëllim që seanca të zhvillohet të hënën dhe flitet se janë afër marrëveshjes

Ora 11:15 Ruçi përjashton Lulzim Bashën nga Kuvendi

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, është deputeti i parë që merr masën e përjashtimit nga seanca parlamentare në këtë sesion parlamentar.

Vendimi u mor pasi deputetët e Partisë Demokratike dhe kryetari i PD-së Lulzim Basha, bllokuan foltoren e Kuvendit duke kërkuar caktimin e një ore sot për debatin mbi objektin e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe jo shtyrjen e saj javën tjetër.

Ata kërkuan mbledhjen e konferencës së kryetarëve për të caktuar orën se kur do të mbahet ky debat sot. Ndërkohë maxhoranca votoi që diskutimi të shtyhej javën tjetër.

Basha dhe deputetët bllokuan foltoren e Kuvendit. Kryetari i Parlamentit fillimisht i tërhoqi vërejtje kryetarit të PD-së Basha dhe ndërpreu seancën parlamentare për 5 minuta. Por edhe pas pushimit 5 minutësh deputetët demokratë bashkë me kryetarin e tyre nuk u larguan nga foltorja.

Në këto kushte Ruçi mori vendim për përjashtimin e Bashës nga seanca parlamentare, e cila u ndërpre dy herë për disa minuta. Në përfundim, kreu i Kuvendit vendosi shtyrjen e seancës për në orën 13:00.

Por edhe pas kësaj ndërprerje, Ruçi u detyrua të shtyjë për në orën 18:00 seancën plenare për shkak se deputetët e PD bllokuan foltoren e Kuvendit. Basha dhe grupi parlamentar i PD-vijojnë të jenë në sallën e Kuvendit.

Ruçi i komunikon përjashtimin: Zoti Basha më vjen keq, por lini sallën

Gramoz Ruçi: Zoti Basha nuk do të dëshiroja kurrë që masa e parë në parlament ti jepet liderit të opozitës. Edhe njëherë ju bëj apel që të uleni. Atëherë edhe njëherë ju bëj apel të uleni Z. Basha.

Në zbatim të nenit 64 dhe 65 si kryetar i Kuvendit jap masën e përjashtimit nga seanca plenare të deputetit Lulzim Basha.

Z. Basha mund të dilni dhe të lini sallën e parlamentit. 5 minuta pushim derisa Z. Basha të ndërgjegjësohet se dhe ai duhet të zbatojë rregulloren e Parlamentit.

Vendimi i përjashtimit u mor në orën 11:09 minuta dhe Ruçi duke parë se foltorja nuk po zhbllokohej nga deputetët demokratë vendosi ndërprerjen e seancës.

Ora 10:41 Basha e deputetët e PD-së pushtojnë foltoren, Ruçi mbyll seancën. Shikoni videon

Kryetari i PD-së doli në foltore duke akuzuar Ruçin se kërkon t’i mbyllë gojën opozitës dhe duke shkelur rregulloren nuk do të caktojë orën për debat

Lulzim Basha: Ky biçim parlament po degradon nga dita në ditë. Sot ke në rendin e ditës çështjen më të rëndësishme atë të zgjedhjeve.

Opozita ka depozituar kërkesën për debat. Ju vini të papërgatitur sepse nuk e doni debatin. Ti ngre kartonat këtu për ti mbyllur gojën opozitës me kartona por kjo nuk ndodh kurrë. Mblidh tani konferëncën e kryetarëve. Kërkesa e opozitës është konform rregullores. Ky parlament nuk është pronë e maxhorancës as e jotja.

Është e qytetarëve dhe funksionon vetëm në bazë të rregullores e jo kartonave, prandaj ndërpre seancën, mblidh konferencën e kryetarëve, konstato kush ka përgjegësi. E ke listën e folësve të opozitës mbi tavolinën tëndë.

Është njoftuar prej 4 ditësh debati parlamentar për zgjedhjet. Ju keni lepurin në bark. Se nga njëra anë ëhstë Elbasani dhe nga ana tjetër rruga e Elbasanit. Por ky është problemi juaj, ai shqiptarëve është se ju vini si maxhorancë fiktive në alenacë me krimin dhe në një parlament ilegjitim. Kjo lojë nuk mund të vazhdojë gjatë. Mblidh konferëncë e kryetarëve dhe mos ngri kartonat bosh, ose përndryshe bëhu përgjegjës për bllokimin total të punimeve të parlamentit.

Mblidh tani konferencën e kryetarëve dhe vendos për një afat të arsyeshëm debati. Nuk mund të shtyhet një javë debati.

Ne kemi propozuar orën 16:00 nëse doni merrni orën 18:00, por kjo seancë nuk mund të procedojë me shkelje totale të normave të parlamentit. Është në rendin e ditës dhe ti nuk mund ta heqësh, se ke ardhur përgatitur. Se i bie që për 4 vite të shtysh debatin me një qëllim: Të mbyllësh gojën opozitës.

Ne këtë nuk ta lejojmë Gramoz, ndaj pezullo seancën, mblidh konferencën e kryetarëve, mbani përgjegjësi. Shqiptarët presin sot debatin.

Gramoz Ruçi: Nuk ka asnjë atribut konferenca e kryetarëve kur seanca është e mbledhur për rendin e ditës. Propozohet një pro dhe një kundër qoftë për futje, qoftë për nxjerrje nga rendi i ditës.

Sipas procedurave diskutuan 3 kolegë, njëri ishte për ta diskutuar tani, 2 kolegët e tjerë përfaqësues të grupeve parlamentare ishin për të diskutuar javën e ardhshme. Sipas nenit përkatës për të futur ose për të nxjerrë çështje të caktuara nga rendi i ditës u votua dhe nuk mund që një kompetencë që e ka seanca parlamentare ta marrë konferenca e kryetarëve.

Kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Nuk është mbyllje goje e opozitës. Do të isha dakort të konsideroheshe e tillë, në qoftë se unë do të hidhja në votim që të mos kishte diskutim. Por unë nuk e kam bërë këtë, por mora në shqyrtim kërkesën.

Diskutim të ketë se është e drejtë e seancës. Nuk është e drejtë e imja të ndërpres diskutimin. Kjo çështje është kompetencë e seances. Prandaj kjo çështje konsiderohet e mbyllur.

Jo, ska më Z. Basha, ju lutem mos pushtoni foltoren sepse sipas rregullores ndëshkohesh dhe nuk dua ta nis seancën e parlamentit me ndëshkimin tuaj si deputet. Ju lutem zoti Basha uluni, po të plotësohet koha dy minuta që ke pushtuar e foltoren, do të marr masa.

Për pushtimin e foltores të tërheq vërejten Z. Basha sipas rregullores, pesë minuta pushim.

Debati ne fillim te seances

Kryeatari i grupit Parlamentar, Taulant Balla shprehet kundër përbërjes me 18 anëtarë dhe debatit për objektin.

“Nuk ka bërë vaki kurrë” tha Balla.

Edmond Spaho: Kërkojmë debat nuk mund të kalojë vendimi për objektin. Opozita nuk ka objektiv tjetër vetëm reformën zgjedhore. Si ta kalojmë pa debat këtë vendim.

Taulant Balla: “Nuk pranoj të bëhemi instrument i PD-së. Mirëpres kërkesën për të shtyrë debatin. Në orën 16:00 të nisë seanca e të debatojmë. Debat me zor me një palë që ka dhënë konsensus nuk mund të ketë. Ne nuk kemi hallin që keni ju. Nuk jam dakord se çështja ka kaluar me konsensus.

Pandeli Majko: Debatet që kërkon Spaho në esencë nuk janë për Kuvendin por për Komisionin. Nuk arrij të kuptoj kush është esenca. Nëse do të kërkojë sa e ashpër është opozitë. Hajde të marrim vërejtjet e OSBE dhe e zgjidhim në komision, po kërkoni të bëjmë debat për një çështje që kemi rënë dakord.

/Oranews.tv/

