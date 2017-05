Vendimi i KQZ - PD ka 24 orë afat për plotësimin e listave të kandidatëve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar mes debateve pr/vendimin për të shtyrë me 24 orë afatin që PD të plotesoje listat e kandidateve per deputete per zgjedhjet e 25 qershorit.

Mbledhja u shoqërua me debate:

Skënderi: Numri i kandidatëve në listat shumemërore nuk është i plotë

Skënderi: T’i lëmë një afat pd-së deri në 19:00 dhe mblidhemi të miratojmë listën

Zv/kryetari i kqz, Hysen Osmanaj: Lista e PD është e paplotë si lista e ps, psd

Biba: PD me vetëdije ka sjellë 94 kandidatë edhe pse mund të sjellë më shumë, e di që ka pabarazi gjinore.

Klement Zguri: Lista ose është e rregullt ose nuk është dhe të plotësohet

Kryetari i kqz, Zguri-Bibës: A ka të drejtë të ndryshohet lista?

Biba: Sipas kushtetutës së republikës së Shqipërisë lista nuk ndryshohet. Të miratojmë listën dhe të mblidhemi në orën 22:00 për fletën e votimit

Klement Zguri: Subjektet kanë të drejtën të korigjojnë parregullsitë e tyre

Bledar Skënderi: lista e pd, nuk është regjistruar kuota gjinore

