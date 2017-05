Kandidatët për deputetë - PD e Vlorës: Me këtë listë i rrezikojmë mandatin Ramës

Kryeministri Rama edhe mund ta cilësojë listën e PD si bashkim humbësish, mirëpo dega e demokratëve në Vlorë paralajmëron se me emrat e përzgjedhur do të rrezikojë edhe mandatin e vetë Ramës. Paralajmërimi vjen pas zyrtarizimit të listës së Vlorës, në të cilën janë përfshirë emrat e aleatëve, ku bie në sy edhe ish-deputeti i PDIU-së, Dashamir Tahiri.

Pas zyrtarizimit të listës së kandidatëve për deputetë në Vlorë, demokratët duken plot besim se do të rrezikojnë edhe mandatin e kryeministrit Edi Rama, i gjashti në listën e socialistëve.

Nazeraj: Ne kërkojmë të maksimalizojmë votat, rreshtimit ironik të PS-së ku i gjashti është kryetari i PS apo Kryeministri i vendit. Ne i kemi vënë një listë serioze për ta injoruar këtë ironi. Ne objektivin e kemi të nxjerrim jashtë loje pikërisht kryetarin e PS-së.

Lista e kandidatëve të Partisë Demokratike për Vlorën, duket se nuk ka hasur në kundërshtime, edhe pse në të janë përfshirë emrat e aleatëve, ku i treti renditet kreu i PBDNJ-së Vangjel Dule, ndërsa Dashamir Tahiri, ish-deputeti i PDIU tashme ne rradhet e Partise Republikane listohet i pesti.

Edhe Balli Kombetar përfaqësohet në listën e Vlorës me Adriatik Alimadhin në vendin e gjashtë.

Per kryedemokratin, Gramoz Nazeraj, lista përpiqet të unifikoje forcat.

Nazeraj: Është një listë që më së shumti bie në sy për përfaqësimin gjeografik, pse jo edhe të marrëdhënieve me partitë aleate ku Partia Demokratike demostroi qartë besnikëri dhe qëndrueshmëri në marrëdhëniet me to.

Pas publikimit të listave, tashmë demokratët e Vlorës janë gati të ndezin motorrët e fushatës elektorale të 25 qershorit.

