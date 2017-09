Debati ne grupin PS - Paulin Sterkaj: Na gjeni vend për parkim. Na mbytën me gjoba

Deputeti socialist, Paulin Stërkaj ka shprehur një shqetësim të madh: Gjobat.

Deputeti kërkon një vend parkim për makinën me qëllim që të mos bëhen shkelës të ligjit duke përfunduar më pas dhe në gjobitje.

Për replikë Rama tha se ishte i pari që do të ndërmerrte inisiativën për të shkuar në parlament në këmbë, ndërsa Balla tha se e kishte zgjidhur dhe parkimi do të bëhej në një parkim privat.

Paulin Sterkaj: “Duhen edhe ca gjera që realisht na mungojnë, kushtet për të shkuar normalisht në parlament. Shkojmë në parlament në seancë parlamentare, dalim jashtë dhe gjejmë gjobën. Po kështu ka ndodhur edhe para 4 vjetëve. A ka mundësi të na krijohet një kusht që ne mos të penalizohemi dhe të krijohet kusht që edhe një deputet ta ketë parkimin me pagesë që realisht edhe i ruhet makina edhe nuk penalizohet nga policia? Këtë kërkesë e kam thënë në kryesi të grupit, në komisione edhe në parlament ku shohim që ministrat dhe kryetarët e grupeve i sigurojnë makinat brënda. Pjesa tjetër le të marri gjobë. Ka filluar me Sajmirin ka vazhduar me Xhafën dhe nuk po e di se kur do stabilizohemi si deputet që të mos të bëhemi thyes të ligjit. Kaq kisha. Faleminderit!

Edi Rama: “Në fakt është ndërhyrje me vend. Paulin hajde shkojmë bahskë në këmbë në seancë të dy, un nga kryeministria, bëjmë dhe rrugën bashkë, bëjmë dhe muhabet, edhe si sportista na bënë mirë ecja në këmbë. Po për sa kohë s’ka mundësi parkimi për të gjithë, për aq kohë gjobat janë njësoj për të gjithë si për dëputetët si qytetarët. Ndërkohë që un e kam shumë seriozisht këtë, në mund ta bëjmë në këmbë të gjithë atë rrugë se nuk është ndonjë distancë shumë e madhe dhe ju sigoroj që mar flamurin i pari për ta çarë rrugën e parlamentit me këmbë në dorë” .

Taulant Balla: Do të parkojnë në një parkim privat ngjitur me parlamentin. E kam zgjidhur dhe për deputetët e PD-së

vijon

