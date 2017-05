Patozi sqaron takimin me Topallin: PD ka rrëshqitur në shtigje të panjohura

Deputeti Astrit Patozi sqaron për mediat takimin me deputeten tjetër Jozefina Topalli, ndërsa shton se takimet jo vetëm me të por edhe me të tjerë kolegë demokratë të intensifikohen në ditët në vijim.

Sipas tij, takimet bëhen për të ndarë shqetësimin e përbashkët pasi Partia Demokratike për shkak të udhëheqjes së gabuar, ka rreshqitur ne shtigje dhe panjohura dhe te rrezikshme.

Por, përtej kësaj, Patozi thotë se përballë është kundërshtari Edi Rama dhe se duhet të “qëndrojmë në mbështetje të çdo demokrati dhe të Partisë Demokratike”.

Reagimi i plotë:

KUSH PO NA E RRIT CMIMIN E KAFES

U bene ca dite qe kafja nuk na kushton me 100 leke, por ndoshta 100 fish me teper, me kedo qe ta pime. Kete po mendoja tani kur u ktheva ne shtepi dhe pashe ne media aq shume lajme dhe spekulime mbi nje takim mes meje, Jozefina Topallit, Ridvan Bodes, Arben Imamit, Majlinda Bregut, Keltis Krujes, Dash Sulës etj.

Eshte shume e vertete qe kemi qene bashke sot, siç ka shume mundësi qe neser e ne vazhdim te kete shume me teper kontakte dhe komunikim mes kolegesh te grupit parlamentar te PD, por jo vetem. Se partia jone dhe e djathta jane shume me teper se aq. Është pjese e jetës, e punës dhe e perditshmerisë sonë, se jetojme ne Tirane. Ndaj me duket i ekzagjeruar gjithe ky amplifikim edhe pse e kuptoj qe ethet e fushates e nxisin ngritjen e temperatures politike ne Shqiperi.

Sa per teorite e konspiracionit eshte, jo vetem fenomen shqiptar, se shtypi eshte i prirur qe edhe aty ku nuk gjenden, ai t’i krijoje. Ndaj per te shmangur çdo keqkuptim mund te them me dy fjale se me koleget kemi ndare shqetësimin e përbashkët se Partia Demokratike, per shkak te udhëheqjes se gabuar, ka rreshqitur ne shtigje dhe panjohura dhe te rrezikshme, dhe se ajo duhet te kthehet sa me pare qe te jete e mundur ne shtratin e saj. Prej te cilit, sipas meje, eshte larguar tmerresisht shume dhe se nuk ka asnje shans te mos kthehet.

Por nderkohe, kam bindjen se sot qe po flasim, ne jemi ne fushate dhe betejen e vetme dhe me te rendesishme e kemi me kundershtarin perballe, i cili eshte Partia Socialiste dhe Edi Rama. Ndaj, duke besuar fort ne kauzen tone, deri me 25 qershor duhet te qendrojme ne mbeshtetje te cdo demokrati dhe te Partise Demokratike.

/Ora NEws.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter