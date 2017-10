Patozi: Merreni me të qetë…

Ish-deputeti i PD-së Astrit Patozi, ironizon kërkesën e partisë së tij për rikthimin e diskutimit për reformën territoriale, për të cilën foli për Ora News deputetja Jorida Tabaku.

Patozi: Merreni me të qetë, çuna dhe goca të PD-së, kur i thoni Edit të kthejë mbrapsht marrëveshjen me Ilirin për reformën territoriale, sepse ishte kundër Lulit!

Jo se ajo ishte e mirë, por kam frikë se do të nxehet Monika dhe do të thotë që ishte më e keqe ajo e Lulit me Edin me 18 maj, kundër LSI-së.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter