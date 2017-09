Tonight Ilva Tare - Pasuritë kriminale, Xhafaj: Së shpejti një operacion shumë i madh

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i ftuar në “Tonight Ilva Tare” paralajmëroi një operacion të madh kundër pasurive të vëna në mënyrë kriminale.

Tare: Kryeministri tha se do t’i shpallet luftë të fortëve me pasuri të pajustifikueshme.

Xhafaj: Ka filluar diçka me “Vjeshtë 2017”, por nuk do të jetë asgjë përpara asaj që do të fillojmë. Do të jetë një operacion shumë i madh i mirëkonceptuar në luftën kundër krimit dhe evazionit fiskal dhe besoj se do të japë rezultate konkrete. Jam duke punuar me ekipin tim në Ministri. Jam duke punuar me ekspertë ndërkombëtarë që njohin praktikat e kësaj natyre. Kemi pasur dy ditë rresht diskutime. Bashkëpunëtorët e mi kanë marrë njohuri të qarta për ta rikonceptuar një ndërmarrje të tillë me fokus luftën kundër pasurive që rrjedhin nga burime të paligjshme. Ka një pjesë të pasurisë që është e lidhur drejtpërdrejt me emrat e tyre dhe një pjesë të ushtarëve të tyre. Ne duhet të godasin të dyja.

Tare: Është më e lehtë të shkojmë tek ushtari..

Xhafaj: Jo nga ushtari, tek oficeri dhe tek eprori. Po flasim për pasuritë. Shpesh herë i kanë transferuar pasuritë tek njerëz të dytë dhe të tretë. Do ta justifikojnë edhe këta edhe këta. Po shohim me kujdes bazën ligjore dhe mënyrën se si do ta shohim këtë gjë. Nisur edhe nga rezultatet pozitive të policisë këto ditë do të kemi mundësi të organizojmë një operacion të koordinuar dhe rezultativ besoj.

Tare: Çfarë garancish jepni ju se do të luftoni edhe ata që kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste, pse jo me deputetë të PS.

Xhafaj: Ata që merren me veprimtari kriminale nuk janë as të majtë dhe as të djathtë, janë thjeshtë shkelës të ligjit. Për mua këtu fillon dhe mbaron historia.

Tare: Dikush që i përket PS ka imunitet…

Xhafaj: Keni ndonjë rast që unë mund të jem ndaluar nga fakti që jam ndaluar përpara politikanëve të së majtës…?

Tare: Pra jepni garanci se do të eliminohet?

Xhafaj: Jap garanci se jam shumë i qartë dhe jam i vendosur të drejtojë gjithë punën e policisë për t’u përballur me grupet kriminale. Jam i vetëdijshëm se midis tyre ka prej atyre që janë të lidhur me politikën. Për mua nuk ka kriminelë të majtë dhe të djathtë.

Tare: Presioni është më i madh kur vjen nga shtëpia jote….

Xhafaj: Isha. Le t’ia lëmë kohës.

Tare: Jemi përgatitur se do të keni shumë armiq?

Xhafaj: Të mbrosh ligjin? Nuk më shqetëson fare. Mjafton të kesh miq njerëzit dhe kauzën.

Tare: Çfarë ndodh me pasuritë e sekuestruara?

Xhafaj: Një pjesë e mirë nxirret në ankand dhe ka pasur problem në këtë proces për shkak të presionit. Mund t’i vëmë këto pasuri edhe në shërbim të strukturave të shtetit si në shëndetësi. Mund të kthehen shumë mirë në objekte sociale. Nuk kanë qenë të vogla këto pasuri. Nga janari deri në 31 gusht, nga Gjykata e Krimeve të Rënda janë nxjerrë 3 vendime sekuestrimi, me llogari bankare 1 mln euro, 52 milion lekë të reja, sipërfaqe toke 28 mijë m2, apartamente, garazhe, etj. Ne jemi vend i vogël dhe duhet ta shohësh me kujdes si të reagosh. Për shembull marr mbrojtjen e dëshmitarëve. Ok në këmbim të gjithë kësaj, duhet të më jepni garancitë për mbrojtjen e dëshmitarëve. E kam vlerësuar këtë dhe e kam parë me seriozitet dhe do të kemi ndryshime edhe në këtë aspekt. Pra, se si mund të lidhim më mirë interesat tona me interesat e tyre.

/Ora News.tv/

