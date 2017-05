Pas protestës, bashkia Mirditë merr përsipër tu rregullojë rrugën

Pas protestës së banorëve të Njësisë Administrative të Kaçinarit dhe fshatit Bukmire në Bashkinë e Mirditës, kjo e fundit ka deklaruar se do të nisë shumë shpejt sistemimin e rrugës.

Kryebashkiaku i Mirditës, Ndrec Dedaj tha se rruga e re që lidh zonat me qytetin e Rrëshenit do të ndërtohet me të gjitha standartet dhe do të përfundojë brenda muajit qershor.

Ndrec Dedaj: “Rruga në Rrëshen-Bukmire deri në datën 25 qershor do të jetë ndër të rrugët e rralla rurale me parametra dhe standarte, 10 km rrugë e asfaltuar 5 metra e gjerë.”

Janë 5 mijë banorë të 11 fshatrave në Mirditë të cilët prej gati një muaji po përballen me vështirësi lëvizje, pasi thonë se rruga ekzistuese ju është bllokuar nga hidrocentrali që është ndërtuar mbi lumin Fan ende pa përfunduar ndërtimi i aksit të ri që do ti lidhë ata me qytetin e Rrëshenit.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter