/Oranews.tv/ 

Pas humbjes, Panucci: Spanjës "i bëmë dhuratë" dy gola

Trajneri i skuadrës tonë përfaqësuese Kristian Panuçi nuk u shfaq aspak i dëshpëruar pas humbjes 3-0 kundër Spanjës, përkundrazi tekniku i kuqezinjve u shpreh se skuadra nuk zhgënjeu dhe luajti me dinjitet kundër ekipit iberik. Ai shtoi se përballë Italisë, Shqipëria do realizojë diçka të madhe.

3 golat e pësuar për 26 minuta dhe humbja përballë Spanjës

“E kishim të qartë se po përballeshim me skuadrën që do të jetë pretendente kryesore në Botëror dhe i njihnim vështirësitë dhe faktin se do të ishte e ndërlikuar, por mendoj se luajtëm mirë. Pashë një skuadër të mbledhur e cila nuk e humbi për asnjë moment logjikën e lojës. Me vjen keq që dhuruam 2 gola, ku duhet të tregoheshim më të përqëndruar, gjithsesi edhe Shqipëria pati shanset e veta për të shënuar dhe nuk besoj se zhgënjyem. Luajtëm me dinjitet kundër Spanjës”

Tekniku Italian foli edhe në lidhje me takimin e rradhës kundër bashkëkombasve të tij që do të zhvillohet të hënën.

“Dëshirojmë të realizojmë diçka të madhe kundër Italisë. Duhet të luajmë deri në vdekje për të shkëputur një rezultat pozitiv. Nuk do të jetë e thjeshtë, por gjtihsesi nuk ndalon askush që të paktën ta provojmë “

Përfaqësuesja shqiptare ka koleksionuar deri më tani në këto eliminatore të kupës së botës, 4 fitore, 1 barazim dhe 4 humbje. Të hënën ndaj “të kaltërve” do të zhvillohet edhe sfida përmbyllëse e kualfikueseve të botërorit “Rusi 2018”.

