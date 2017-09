/Oranews.tv/ 

Po Ndodh - Pas Elbasanit, FNSH zbarkon në Vlorë, shikoni videot e fotot

Pas Elbasanit Forcat Speciale vijuan operacionin “Vjeshtë 2017” edhe në qytetin e Vlorës lidhur me bllokimin e mjeteve luksoze dhe aseteve me prejardhje nga aktiviteti kriminal.

Rreth orës 14:00 policia informoi për bilancin: Gjatë këtij operacioni ishin sekuestruar një automjet, një armë zjarri pistoletë, vlera monetare prej 6000 Euro dhe aparate celularë. Po ashtu është arrestuar në flagrancë Ydai Hoxhaj, 26 vjeç, banues në Vlorë.

Aksioni 24 ore

Në vijim të zbatimit të Planit Operacional ”Vjeshtë 2017”, Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Repartin Special ”Delta Forcë”, gjatë 24 orëve të fundit kanë ushtruar kontrolle të vazhdueshme, me qëllim goditjen e grupeve kriminale, kapjen e personave në kërkim, të atyre që mbajnë në përdorim armë zjarri në mënyrë të paligjshme, si edhe shtetasit përfshirës në vepra të tjera penale, informoi policia e shtetit.

Kontrollet janë ushtruar ndaj ambienteve, automjeteve, dhe personave të ndryshëm.

Gjithashtu u arrestua dhe një 26 vjeçar.

“Këtij shtetasi gjatë kontrollit të automjetit iu konstatua disa gram lëndë narkotike Cannabis Sativa, gjithashtu gjatë kontrrollit të ushtruar në banesën (me qira) që posedohet prej tij iu gjet dhe sekuestrua një armë zjarri tip Pistolet , një shumë vlerash monetare prej 6000 Euro si edhe disa aparate të ndryshme celular, të cilat u sekuestruan nga policia në cilësinë e provës materiale sëbashku me automjetin.

Policia informon se vijojnë kontrollet nga ana e Policisë si edhe po punohet për verifikimin e automjeteve dhe shtetasve të cilët janë shoqëruar ditën e sotme në ambientet e Policisë.

Paralajmerimi i Çakos

Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako deklaroi dje nga Elbasanit se lufta kundër aseteve kriminale do të zhvillohet në të gjitha qarqet e vendit dhe shprehu gatishmërinë e veçantë të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Operacioni konsiston në kontrollin, identifikimin dhe kapjen e personave në kërkim, autorëve të ngjarjeve kriminale dhe zhvillohet në kuadër të plan operacionit “Vjeshtë 2017” për identifikimin dhe sekuestrimin e aseteve, automjete dhe pasurive të vendosura nga aktivitetet kriminale

Haki Çako deklaroi dje: Jemi të vendosur për t’i vënë përpara përgjegjësisë ligjore, për të çuar deri në fund në bashkëpunim me prokurorinë të gjithë individët që kërkojnë të sfidojnë shtetit. Nuk do të ketë operacion vetëm në qytetin e Elbasanit por në të gjitha qytetet të grupeve dhe individëve që kanë kryer veprimtari kriminale. Policia e Shtetit do të jetë prezent dhe e vendosur për të siguruar rend dhe qetësi.

Operacioni i djeshem ne Elbasan

