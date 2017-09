Politike - Partitë e vogla duan grup parlamentar më vete

Partitë e vogla parlamentare kanë nisur një diskutim me Partinë Demokratike për të krijuar grupin e tyre parlamentar.

Burimet kanë bërë të ditur se kjo nuk do të sjellë daljen nga opozita, por një procedurë për të qenë me efektiv në reagimin në parlament.

I kontaktuar nga Ora News, Nard Ndoka pranon këtë diskutim duke e cilësuar një procedurë rutinë parlamentare, teksa shton se edhe pse është kryetar i PDK ai ka dalë deputet nga listat e PD-së.

Burimet kanë bërë të ditur se në këto diskutime tashmë janë edhe Fatmir Mediu i PR-së, Agron Duka i PAA Dashamir Shehi i LZHK. ndërsa plotësimi i grupit parlamentar, nëse do të arrihet kjo marrëveshje, do të jetë edhe me deputetë demokratë.

/Oranews.tv/

