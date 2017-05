18 qershori - Partia e Petro Koçit s’regjistrohet në zgjedhje: Të gjitha votat për PS-në!

Partia e Petro Koçit PSV 91 nuk është regjistruar në KQZ për zgjedhjet e 18 qershorit, Koçi ka shpjeguar arsyet se përse partia që ai drejton nuk u regjistrua për të dalë e vetme në zgjedhjet parlamentare.

Ai nënvizon faktin, se për arësye të taktikës elektorale, mund të ishte regjistruar vetëm në koalicion me PS për të ushqyer përkrah saj një fitore sa më të madhe të koalicionit të majtë.

Dalja më vete e shumë partive të majta do të shpërndante votën ndaj PS dhe për këtë arësye Koçi nënvizon faktin se të gjitha votat duhet të përqëndrohen tek PS.

Ja arsyet:

“1. PSV 91 nuk u rregjistrua per te marre pjese ne zgjedhjet e 18 Qershorit per arsye te taktikes elektorale.

2.Ne rrethanat e krijuara pas pamundesise se rregjistrimit te koalicioneve parazgjedhore pjesemarrja e shume subjekteve te majta socialiste ne proces e demton rezultatin elektoral te forces se pare politke PSSH dhe punon ne te kundert te garancise se drejtes se propozimit te kryeministrit.

3.Pra kur subjektet rrregjistrohen secila vetmas atehere vota duhet te perqendrohet tek subjekti kryesor qe te fitohet e drejta e kryeministrimit.

4.Nisur nga kjo logjike cdo vote per PSV 91 do te perqendrohet te PSSH.

5.Nese ne 19 Prill do ishin rregjistruar koalicionet parazgjedhore atehere do te duheshin sa me shume subjekte politike ne krah te PS per te ushqyer fitoren e sigurt te zgjedhjeve.

6.E gjithe kjo ka kuptim duke llogaritur qe PD do te mund te behet pjese e procesit dhe te heqe dore nga veteperjashtimi.

7.Falenderoj kryesuesit e listave me kandidate per deputete te PSV 91 ne qarqet Tirane, Durres, Elbasan, Lezhe, Korce etj per potencialin, gadishmerine, punen pergatitese, bashkepunimin dhe mirekuptimin e deshmuar”, deklaron kreu i PSV 91 Petro Koçi.

