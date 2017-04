Tonight Ilva Tare - Paratë e kanabisit, Idrizi: Shumë më e rëndë se sa blerja e zgjedhjeve

Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi thotë në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, thotë se paraja e kanabisit është shumë më e rëndë se sa blerja e zgjedhjeve.

Pjesë nga biseda:

Idrizi: Unë e kuptoj shqetësimin e opozitës kur thotë që me paratë kriminale të kanabisit do të blihen zgjedhjet. Është shumë më tepër se kaq. Ata kanë hallin se me paratë e kanabisit do të përdoren për zgjedhjet. Është shumë më e rëndë se sa kaq, sepse është prodhuar një ekonomi kriminale e cila nuk prodhon asgjë. Ja ku kemi Kolumbinë.

Nuk ka bërë hair. Ka dekurajuar biznesin e ndershëm dhe njerëzit e punës. Ky është një problem real, të cilin ne duhet ta diskutojmë. Nuk e kemi shumë të vështirë ta gjejmë edhe zgjidhjen.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter