Parashikimi i motit për orët në vijim

Në orët në vijim, moti parashikohet që të përmirësohet, megjithëse reshjet nuk do të mungojnë kryesisht në veri dhe në jug. Sipas Meteoalb, temperaturat nuk do t’i kalojnë të 29 gradët.

Parashikimi:

E DIEL: orët në vijim sjellin përmirësim te kushteve atmosferike pasi do të shtohen intervalet me kthjellime por serisht vranësira kalimtare dhe shira të dobët do bien në Veri – Jug ndërsa zonat qendrore mbeten të rrezikuara nga rrebeshe afatshkurtra shiu. Në kushtet e vranësirave dhe shirave të përkohshëm territori mbetet edhe gjatë natës.

Temperaturat sot kane pesuar renie te lehte gjate mengjesit por mesdita ka shenaur rreth 8°C me pak se mesdita e se shtunes ndersa e hena sjell nje tjeter renie te temp. me e ndjeshme ne oret e mengjesit ku minimumi ne rang vendi do te zbrese ne 8°C dhe maksimumi deri 29°C.

/Ora News.tv/

