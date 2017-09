Pas mbledhjes së grupit - Paralajmërimi/Kush shet votën s’ka vend në grupin parlamentar të PD

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike ka dalë me një deklaratë pas mbledhjes së zhvilluar sot përmes të cilës dënon me ashpërsi atë çfarë ndodhi dje me votën e opozitës në Kuvend.

“Nëse kjo erdhi si rezultat i manipulimit apo blerjes së votes,do të shqyrtohet me prioritet absolut”, theksohet në deklaratë.

Por ajo çfarë është e qartë dhe pa asnjë ekuivokë për grupin parlamentar të PD-së është fakti se: “Kush shet votën nuk do të ketë vend në grupin e tyre parlamentar”.

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike vlerëson se ky skenar i qëllimshëm u vu në veprim për të hequr vëmendjen e opinionit nga emërimi prej Edi Ramës në krye të Kuvendit i Gramoz Rucit, simbol i të kaluarës së përgjakur të diktaturës komuniste dhe i lidhjeve kriminale dhe trafiqeve të drogës, për të cilën arsye është përjashtuar përherë nga hyrja në SHBA.

Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat Basha dhe Berisha dënuan rrjedhjen e votave.

Më i ashpër ishte ish-kryeministri i cili kërkoi zero tolerancë ndaj këtij fenomeni nëse vërtetohet me fakte dhe prova.

