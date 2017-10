Mbledhja ne Vlorë - Paralajmërimi për shefat e komisariateve që dredhin zinxhirë e pinë raki

Dita e dytë e qeverisë në Vlorë nisi me një takim me drejtuesit e administratës së pushtetit qendror në këtë qark. Kryeministri Edi Rama, u përqëndrua tek situata me kriminalitetin ndërsa paralajmëroi për masa ndëshkuese policët, që sipas tij mbyllin sytë para këtij fenomeni. Rama kërkoi nga administrata një skanim të të gjitha burimeve njerëzore për të evidentuar personat më të përgatitur dhe më të aftë në radhët e institucioneve, duke theksuar se problemet ne admisnitratë po e bëjnë qesharake shtetin.

Situata e kriminalitetit në vend dhe niveli i ulët i zbulueshmërisë së ngjarjeve ka qenë në qendër të vëmendjes së kryeministrit Edi Rama, gjatë takimit me kabinetin qevritar dhe administratën e pushtetit qendoror në Vlorë. Me tone të forta, Rama paralajmëroi masa ndëshkuese për cdo punonjës të policisë së shtetit, që sipas tij mbyll sytë para krimit.

Rama: Mbyllja e syve duhet ndëshkuar me pezullim dhe madje edhe me ndjekje penale për ata punonjës të policisë së shtetit, për ata drejtues të policisë së shtetit, për ata shefa komisariatesh që dredhin zinxhirë dhe pinë raki ndërkohë që pas shpinës së tyre, të kthyer me qëllim nga ana tjetër, trupi dhe sytë zhvillohen krime të tilla.

Në fjalën e tij Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, pranoi se kohët e fundit ka pasur moseficencë nga policia e shtetit për disa ngjarje kriminale, ndërsa paralajmëroi ndryshime në nivelet drejtuese.

Xhafaj: Është e papranueshme që vetëm brenda një viti janë 5- 6 vrasje dhe zbulimi i autorëve lë shumë për të dëshiruar dhe për ne është jashtëzakonisht shqetësues. Do të na detyrojë të që të bëjmë një analizë më të thellë dhe mes forcave të policisë. Besoj se duhet të jetë e nevojshme për të bërë edhe ndryshimet dhe përmirësimet e duhura qoftë në ëprbërje e drejtimin e tyre.

Qeveria po zhvillon një takim dy ditor në vlorë ndërsa Kryeministri, kërkoi nga administrata një skanim të të gjitha burimeve njerëzore për të evidentuar personat më të përgatitur dhe më të aftë në radhët e institucioneve.

Rama: Një raport i detajuar i të gjitha burimeve njerëzore në këtë këndvështrim duhet përgatitur dhe duhet dorëzuar nga secili prej jush, nga cdo drejtori këtu në qarkun e Vlorës, po sigurisht do ta kërkojmë dhe do ta marrim në gjithë Shqipërinë që ti adresojmë këto cështje themelore, fondamentale, elementare, parimore një orë e më parë.

Kryeministri tha se problemet me administratë janë të mëdha dhe kjo po e bën qesharake shtetin dhe vetë shoqërinë.

