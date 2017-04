Durres - Pamjet e makinës pak minuta pas atentatit ndaj Ervin Dalipajt

Ora News ju sjell pamje të makinës ku udhëtonte Ervin Dalipaj dhe miku i tij ku dhe u ekzekutuan në afërsi të mbikalimit të Sukthit

Rreth orës 13: 55 (25 prill 2017) viktima së bashku me mikun e tij Xhino Dautaj, i njohur me pseudonimin “Labi” kanë qenë duke udhëtuar me një makinë tip Audi në një rrugë dytësore, nga Maminasi në drejtim të Shijakut, paralele me autostradën Tiranë Durrës

Sipas dëshmitarëve nga vendi i ngjarjes të mbledhura nga gazetari i Ora Neës, Leonidha Musaj të dyja makinat ishin me shpejtësi tejet të lartë.

Audi ndiqej nga një makinë tjetër, ngjyrë e zezë, ku mendohet se kanë qenë autorët.

Në afërsi të mbikalimit të Sukthit autorët kanë qëlluar me armë zjarri automatik dhe makina ku ndodheshin viktimat ka dalë nga rruga dytësore ka përfunduar në autostradën Durrës- Tiranë

Dalipaj, Ish-Oficer Policie qe pat mbajtur dhe postin e shefit te krimit ekonomik në Tiranë, ishte në gjykim për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut

Lexo me shume: Atentat në Sukth, ekzekutohet Ervin Dalipaj dhe miku i tij “Labi”.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter