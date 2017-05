Ora News risjell intervistën me Piro Baren: Pse donte të më eliminonte Karçini

Piro Bare është biznesmeni i gazit, i cili është tentuar të eliminohet fizikisht, dhe për këtë është akuzuar rival Ilir Karçini që ditën e sotme u vetëdorëzua në polici.

Ora News ju risjell në vëmendje një intervistë ekskluzive, që Bare ka thënë për gazetarin Patrik Sadikaj, në shkurt të 2014.

Historia e Pirol Bares është ndoshta një nga ato historitë që nuk përsëriten shpesh, por bosi i Porto Romanos është njeriu i vetëm në Shqipëri që e dinte ditën, orën dhe vendin se kur do të vritej.

Në intervistën dhënë për Ora News, Bare tregon njohjen me Ilir Karçinin dhe marrëdhëniet që ai ka pasur. Rrëfen pse ai është i bindur që Ilir Karçinni është porositësi i vrasjes së tij, të mbetur në tentativë.

Pjesë nga intervista e gazetarit Patrik Sadikaj me Piro Baren

Si e mësuat, kush ua tha që Kolegu juaj në biznes Ilir Karcini ishte njeriu që vinte pas idesë që mund tëishit objekt i një sulmi të mundshëm?

Piro Bare: Durrësi ziente atë të enjte dhe kur e kam parë fillimisht arrestimin e këtij personi dhe kur kam parë aparatin që është i varur atje, kam menduar që në atë aparat duhet të jem edhe unë, nuk e di pse, këtë ia kam shprehur gruas time. Dhe pas dy orësh ditën e enjte në darkë me merr Prokurori i Krimeve të Rënda dhe më thotë: Piro duhet të parqitesh nesër, por pa zhurmë. Sa kam shkuar më ka prezantuar fotografinë. Me prezantimin e kësaj fotografie mu desh prokurorët të këmbëngulnin që unë ta gjeja këtë fotografi ku e kisha sepse kjo fotografi ishte e prerë.

Pra jo fotografia që ju kishte bërë atentatori i mundshëm, por fotografi që i ishte servirur atentatorit për t’iu identifikuar ju..?

Piro Bare: Po pra, atentatori nuk ka mundur të bëjë foto, ato janë pallavra se po të kishte foto tjetër do ta kishin nxjerrë prokurorët. E vetmja fotografi që është, është fotografi që i është servirur nga Ilir Karçini. Si e ke vërtetuar ti këtë?! Unë e kam vërtetuar duke qenë që falë zotit unë këtë foto e kam parë në kompjuterin e një mikut tim, i cili na kishte nxjerrë të katërt. Ka qenë rastësore që unë nuk e mbaja mend. Sa e kam parë foton i kam thënë Prokurorit: Prokuror kjo foto është e shumë viteve më parë. Fotografia është bërë në Itali në Milano në një panair që unë jam takuar rastësisht me këta dhe i kam shprehur prokurorit që kjo foto ka qënë në Milano dhe unë kam qenë me tre persona me kostum dhe kollare. Prokuroria bëri të vetin, unë i solla fotografinë origjinale dhe janë prokuroria po bën punën e vet.

Ku e shprehni bindjen se Ilir Karçini ishte porositësi i vrasjes tuaj?

Piro Bare: Unë jam i bindur sepse ai kishte kohë që ishte i dështuar në këtë biznes dhe e vetmja shpëtim që mund të kishte Ilir Karçini ishte eliminimi i Piro Bares për të vazhduar biznesin dhe tregun dhe më vonë me suportin që ka mund të më merrte dhe pronat.

Kishit njohje me Ilir Karçinin?

Piro Bare: Marrëdhëniet e mia me Ilir Karçinin kanë qenë vetëm në 2009 kur e kam ndihmuar në Porto Romano, i kam shkarkuar anijen e gazit, nuk kishte as depozta as gjë. Kishte vajzën sëmurë dhe i kam marrë dokumentat dhe i kam thënë më lerë se do e përpunoj unë anijen dhe do ta shkarkoj në depozitat e mia. Atëherë kemi pasur 2-3 muaj marrëdhënie dhe jemi ndarë paqë. Nuk kemi pasur probleme. Pas kësaj ndarje ka qenë viti 2011 kur ai donte të shkarkonte pa plotësuar dokumentacionin, pavarëissht se çfarë thonë mediat. Po të doni hapni letrat, verifikojini. Letrat nuk kanë qenë të gatshme në ato ditë, kur ai donte të shkarkonte bashkë me Maroilin.

Ka një shkak që e çon të gjithë dyshimin te Ilir Karçini ?

Piro Bare: Ilir Karçini që të shpëtonte nga ajo situatë drastike që ka ai me bankat, e vetmja gjë ishte eliminimi im që ai të vazhdonte biznesin, sepse kështu nuk kishte shans të vazhdonte dot biznesin, sepse menaxhimi i keq i bërë nga Ilir Karçini e coi në atë situatë sa ti punonte mendja mbrapsht dhe të dilte dhe të shpëtonte nga kjo?

Jeni ballafaquar me Ilir Karcinin?

Piro Bare: Jo, jo. Janë çështje të hetimit. Nuk kam asnjë komunikim, por killer thotë hapur fare: Mi dha lekët në shtëpi, më dha fotografinë. Killeri thotë, ju jeni edhe vetë të medias, siç thotë dhe Prokuroria që çdo gjë është e mbyllur në këtë kapitull, unë nuk kam pse aludoj në gjerat që nuk i kam dëgjuar. Por fakti është fakt.

Keni thënë që e prisnit, pse?

Piro Bare: Ishte ndjeshmëria ime dhe Karçini ka shprehur në tavolina të ndryshme: Çfarë i bëj unë Piro Bares, çfarë do bëj unë…ka pasur shprehje që unë nuk i merrja të mirëqena, por në fakt paskan qenë realitet.

Si ndiheni sot?

Piro Bare: Sot bndihem më iq etë, unë do vazhjdoj biznesin tim. Do eci përpara sa të dalë ndonjë Ilir Karçin tjetër të më eliminojë.

