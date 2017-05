Tonight Ilva Tare - Ora News dhe IPR Marketing sondazhe çdo javë për zgjedhjet dhe Exit Poll

Duke filluar nga java e ardhshme, Ora News dhe agjencia IPR Marketing do të publikojnë çdo të mërkurë sondazhet për zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit. Në një lidhje direkte nga Napoli për Tonight Ilva Tare, drejtori i IPR Marketing Antonio Noto sqaroi hapat që do të ndiqen.

Antonio Noto: Duke filluar nga java e ardhshme të mërkurën më 31 maj, nga kjo studio në “Tonight Ilva Tare” në bashkëpunim me IPR Marketing edhe këtë radhë pas një të firmosur, do të kemi sondazhin e parë në nivel kombëtar por edhe një qark.

Tare: Beson se qytetarët do të jenë të ndershëm dhe kur do të jenë datat e tjera të sondazheve?

Noto: Do të kemi jo vetëm sondazh kombëtar, por edhe në disa qarqe të veçanta që ne do të mendojmë së bashku me grupin e analistëve. Kemi jo vetëm besim tek përgjigjet e qytetarëve, por i besojmë edhe përllogaritjeve në bazë të votave të mëparshme për të mbërritur tek një rezultat sa më i besueshëm dhe sa më afër atij realit që do të hidhet në kutitë e votimit më 25 qershor.

Ajo çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e mëparshme, Rtv Ora News së bashku me IPR Marketing kanë zhvilluar edhe një ndërmarrje më delikate se sa sondazhet, që janë Exit Poll-t pranë qendrave të votimit dhe është një rezultat që jepet ditën e votimit sapo të mbyllen kutitë e votimit derisa të arrihet rezultati finale.

/Ora News.tv/

