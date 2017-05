Takimi në Vlorë - Operatori: Sistemimi i bregut katastrofë; Rama: Silli udhëheqjen e PD të heqin ndonjë gur

Kryeministri Edi Rama zhvilloi pasditen e sotëm një bashkëbisedim me operatorë turistik në Vlorë.

Rama shkoi para tyre me një premtim të mbajtur tashmë, uljen e TVSH në turizëm nga 20% në 6%, duke e çuar në nivelin minimal të rajonit.

Numri i turistëve po rritet nga viti në vit, tha Rama, teksa kërkoi cilësi shërbimi, duke nënvizuar që edhe shteti fqinj Greqia që nuk shkëlqen në këtë drejtim është ku e ku më përpara se ne.

Gjatë bashkëbisedimit Rama u përball edhe me kërkesa të tjera nga operatorët, siç ishte rasti i një prej tyre që Kryeministri e identifikoi si demokrat.

Ky i fundit fjalën e tij e nisi me një konstatim.

Operatori: “Sistemimi i bregut është katastrofë, me mole dhe gurë dhe unë kam një mendim. Të gjithë ato gurë që janë hedhur mund ti shfrytëzojmë për erozionin. Të paktën 50% e tyre. Ta vrasin syrin, gjithë turistët që kanë ardhur kanë parë bregdetin thonë pse kjo këtu? Janë bërë të gjithë me nga një mol”.

Pas kësaj pasoi me një kërkesë.

Operatori: Unë një gjë kisha, një propozim për mandatin tjetër për energjinë elektrike. Mendoj që të paktën në sezon për hotelerinë duhet të na ulet pak se e kemi të shtrenjtë, jemi në pozita shumë të forta për të lëshuar kondicionerët.

Rama: Tani ta ulëm taksën nga 20 në 6%. Po ul e ul, gjithë këto gjëra për çfarë do ti bëjmë ne? Ti na thua tani të ngarkojmë dhe gurë, me se do ti ngarkojmë gurët? Me gomar do i ngarkojmë gurët në det?

Operatori: Jam i arsyeshëm në kërkesën që bëj.

Rama: Të paktën na sill udhëheqësit e tu të ngarkojnë gurë se për punë tjetër nuk i ke. Të paktën të ngarkojnë një gur.

Operatori: Të paktën për periudhën e vitit tjetër nëqoftëse mundet. Nëse nuk mundet.

Rama: Ti fole, mirë bëre.Kjo punë është, ti bën tënden, kërko.

Operatori: Aeroportin kam që në 2001 që e kërkoj.

Rama: Prandaj vinte Saliu këtu e premtonte se ja kërkoje ti, ai aeroportin vitin tjetër, vitin tjetër. Sa herë ka ardhur vetëm aeroportin premtonte.Ja bërë mendjen aeroport.

Operatori: Jo.Kemi qenë me Arbenin në Llogara, kemi bërë një mbledhje kështu si jeni ju dhe unë i bëra një pyetje për aeroportin. I thashë: Ç’bëhet me aeroportin e Vlorës?

Rama: Do ta bëjmë, tha.

Operatori: Jo, nuk foli. E di pse nuk foli.Kur u ulëm në një rreth të ngushtë i thashë e mora vesh se nuk kishe qejf që të flisje. Pse nuk fole? Nuk e bëjmë dot, tha. E mora vesh dhe mekanizmin që ishte që ju e dini dhe e shpërthyet, ju lumtë për këtë. Është merita e juaj.

