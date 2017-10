Olti Curri i del në krah Musabelliut, i kujton Ramës Elsa Lilën

Olti Curri i ka dalë në krah Kjaldi Musabelliut i cili sot u përmend nga kryeministri Rama si një nga emërimet partiake.

“Edi Rama tallet me Klajdi Musabelliun pse ai punon në një post shtetëror dhe është këngëtar !!! Po Edi Rama vetë që po drejton qeverinë a nuk është piktor ??

Pse nuk përmendi Elsa Lilën ai, që na hapi barkun dhe hyri në çadrat e greves së urisë së socialistëve, po merret me Klajdin që është në hall tw vet ??? Të qafsha kryeministrin, nuk sheh se do rriten çmimet me 20% , nga TVSH e biznesit të vogël, po merret me show biz …”

/Oranews.tv/

