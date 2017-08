ShBA - Ofrohen 750 mijë $ për lirimin e shoferit të ambasadës së Kosovës

Ish shoferi i Konsullatës së Kosovës në New York, Albert Veliu do të qëndrojë në burg pasi akuzohet për pastrim të parave dhe trafikut ndërkombëtarë të armëve.

Avokatët e Veliut ofruan 750 mijë dollarë për ta liruar por gjyqtarja Pamela Chen nuk pranoi.

Ai u arrestua në qershor si i përfshirë në shitjen e dhjetrave kallashnikoëve AK- 47 s dhe raketa antitank.

Gjatë përgjimeve për arritjen e marrëveshjes për shitjen e armëve, Veliu i referohej pushkëve me emrin “atlete” dhe për raketat antitank “atlete të madhësisë së këmbës së Shaquille O’Neal” ish-basketbollist i NBA-së, thanë autoritetet.

Sipas hetimeve armët do i jepeshin një karteli meksikan të drogës i cili do të luftonte me rivalët e tyre në kufi me SHBA, shkruan Daily Mail

Një agjent i infiltruar hyri në negociata me Veliun për skema pastrimi parash dhe blerje armësh nga Europa Lindore.

Veliu akuzohet se i ka shitur një agjenti të fshehtë 15, armë të tipit AK-47 dhe një anti-tank raketë-hedhës të periudhës jugosllave.

Ai i kishte siguruar armët gjatë një udhëtimi në Kosovë, përpara se të kthehej në Nju Jork më 21 qershor, nga ku drejtonte operacionet.

Veliaj rrezikon deri në 20 vjet burg, shkruan nydailynews.com.

Bashkë me të janë të akuzuar edhe Anthony Noterile, Dilber Kukic, Ekram Sejdija, Xhevat Gocaj, Agim Rugova

Më 27 qershor, katër nga bashkëpunëtorët e tij u arrestuan në Klina, në perëndim të Kosovës, me armë, ndërsa Veliu dhe pesë të tjerë u arrestuan në Nju Jork.

34-vjeçari gjithashtu dyshohet se ka pastruar 800.000 dollarë të dyshuara si para droge përmes një seri kompanish me ndihmën e bashkëpunëtorëve, përfshirë të vëllai, Alban Veliu.

/Oranews.tv/

