75-vjetori i Konferencës - Nostalgjikët e Enver Hoxhës dynden në Pezë

Edhe në përkujtimin e këtij 75-vjetori të Konferencës së Pezës nuk munguan nostalgjikë të Partisë Komuniste të cilët me pankarta në duar risollën edhe njëherë në vëmendje figurën e Enver Hoxhës.

“Kjo luftë do të festohet vazhdimisht, por këtë e ka drejtuar Komandanti i Përgjithshëm Enver Hoxha. Pa Enver Hoxhën nuk do kishte as Konferencë të Pezës”.

Konferenca e Pezës u mbajt me 16 shtator 1942 dhe pati për qëllim organizimin e forcave të ndryshme politike në një luftë të përbashkët kundër Italisë fashiste.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter