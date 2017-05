Njëzet e pesë vite Kastrati group

Në 25 vjetorin e krijimit Kastrati Group ka inaguruar showroom-in e Mercedes Benz si përfaqësues ekskluziv i kësaj firme prestigjoze në Shqipëri.

Investim prej 13 milionë euro, një dizanj bashkëkohor dhe teknologji e fjalës së fundit, e ka kthyer projektin në showroom-in më të madh në Ballkan.

Në këtë ceremoni madhështore të inagurimit morën pjesë personalitete të botës së medias, politikës dhe artit. Zv. presidenti i Kastrati Group, Leonard Kastrati tha se investimi ka bërë të mundur implementimin e standarteve të larta dhe bashkëkohore.

Leonard Kastrati: “U deshën mbi 13 milionë euro, 9 muaj punë me orare të zgjatura plot përkushtim që ky projekt madhështor i ideuar nga një grup arkitektësh shqiptarë në bashkëpunim me Mercedes-Benz në Gjermani të kthehej i gjithi në realitet. Ndjehemi krenar që mund ti tregojmë botës që Shqipëria është vend me dinamikë gjithmonë në zhvillim dhe shqiptarët janë të aftë të arrijnë standartet europiane.”

Ndërsa përfaqësuesi i Mercedes-Benz tha se Kastrati Group përmes investimeve përmbush pritshmëritë e klientëve.

Përfaqësuesi i Mercedes Benz: “Kastrati Group në këto investime të rëndësishme financiare ka treguar guxim, ka treguar besim në zhvillimin e ardhshëm të infrastrukturës shqiptare në vitet që vijnë dhe është i përgatitur më së miri për këtë. Pjesa teknike këtu është e përgatitur dhe e pajisur më së miri. Ndërkohë kualifikimi dhe trajnimi i punonjësve të rinj është në këtë ndërmarrje që nga fillimi është bërë dhe gjithmonë iu është kushtuar një rëndësi shumë e madhe.”

Për kryetarin e bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, Kastrati Group përbën një histori suksesi.

Erjon Veliaj: “Unë besoj që edhe ky bashkim i fortë ekonomik është një mesazh shumë i qartë. Që ky qytet ka vendosur të ecë përpara, që ky vend ka vendosur të ecë përpara dhe vetëm kur jemi bashkë kështu si sot, pavarësisht bindjeve që ne kemi, mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme si Kastrati Group.”

Kastrati Group i krijuar 25 vite më parë, sot kompani lider në fushën e hidrokarbureve në vend, ka të paktën 200 pika karburanti ndërsa njihet për investime edhe në sekorë të tjerë.

/oranews.tv/

