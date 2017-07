Speciale - Një ditë dëgjesë, Ora News ndoqi turin e Eduard Shalsit dhe Senida Mesit

Partia Socialiste fitoi zgjedhjet e 25 qershorit me një rezultat të rëndësishëm. Forca politike e drejtuar nga kryministri Edi Rama u konfirmua në krye të qeverisë me 74 mandate, që i garantojnë të formojë qeverinë e vetme pa ndihmën e asnjë partie tjetër në një koalicion të mundshëm.

Sipas kryeministrit Rama, socialistët nuk do të bëjnë koalicione politike por gjithashtu nuk do të qeverisin të vetëm, pasi do të jenë në aleanë me qytetarët.

Kryeministri shpërndautë gjithë deputetët e tij, ata që e morën mandatin dhe ata që nuk e morën, për të nisur një tur dëgjesash me qytetarët e thjeshtë në të gjithë Shqipërinë për të mësuar prej tyre hallet dhe problemet në raport me shërbimet dhe jetën në komunitet.

Ora News ndoqi dëgjesën e deputetit të qarkut të Korçës, Eduard Shalsi në zonën e tij në Pogradec, si dhe deputetn e qarkut të Shkodrës, Senida Mesi.

Për qytetarët, kjo është hera e parë që deputetët vijnë direkt pas zgjedhjeve për t’u konsultuar me ta, dhe përpiqen të përfitojnë sa më shumë sepse tashmë kanë mundësinë të flasin jo vetëm me një kandidat si në fushatë, por me deputetin e zgjedhur të zonës.

Eduard Shalsi ka ardhur tek lagjja Përroi i Çaprazit për të inspektuar punimet për restaurimin e lagjes

Shalsi: Ajo që po ndodh këto ditë, shpesh herë e paragjykuar edhe nga një pjesë analistësh, nuk është gjë tjetër përveçse data 25 për ne është një moment kthese, është një besim i jashtëzakonshëm, por në fakt ne nuk po bëjmë gjë tjetër përveçse po vijojmë me të njëjtin ritëm që patëm gjatë fushatës. Ndërsa për shumë njerëz është e pazakontë që me të mbaruar fushata, deputetët e zgjedhur, ata jo të zgjedhur, forca politike të vazhdojë me të njëjtin intensitet komunikimin me qytetarët, për ne është një detyrim, një përgjegjësi e jashtëzakonshme që na është besuar dhe që do ta bëjmë me të njëjtin përkushtim që e kemi bërë gjatë fushatës elektorale.

E njëjta gjëndodh edhe në Shkodër, ku deputetja Senida Mesi, mban shënim çdo kërkesë të qytetarëve pjesëmarrës në takim, të cilët edhe pse në shumicë, simpatizantë të Partisë Socialiste, nuk u kishte ndodhur ndonjëherë që deputetët pasi të zgjidheshin, t’i dëgjonin.

Mesi: Të them të drejtën, një proces i tillë dëgjesash mund të ketë filluar edhe gjatë fushatës kemi kontaktuar plotë miq plotë dashamirës, qytetarë të cilët kishin hallet e veta dhe dashur pa dashur ti prezanton vetveten gjatë fushatës si kandidate për deputete, nga ana tjetër paraqet platformën qeverisëse dhe vizionin tënd personal për qytetin dhe për qeverisjen dhe sigurisht që dëgjon njerëzit për problematikat të cilat mund të jenë problematika nga më të ndryshme duke filluar që nga punësimi, problematika që mund të jenë të qeverisjes vendore por njerëzit nuk duan ‘ tia dinë nëse është kompetencë e qeverisjes lokale apo e qeverisjes qendrore.

Ajo që qytetarët u kërkojnë është sa bazike, aq edhe e ngatërruar për shkak të lënies së problemeve në harresë për më shumë se 20 vite.

Pikërisht prej fjalës së pambajtur të politikanëve, çdo tur dëgjesash bëhet më i vështirë për atë që i thuhet qytetarëve se do bëhet, sepse durimi mund të marrë fund.

Shalsi: Tashmë besoj se kemi eksperiencë të mjaftueshme për të peshuar mirë fjalët dhe premtimet që bëjmë. Nëse do shihni se çfarë kemi premtuar për Pogradecin, në fakt është një reflektim i aspiratave dhe i dëshirave që pogradecarët kanë patur përgjatë viteve dhe çdo lloj projekti që kemi lançuar, çdo lloj nisme që kemi ndërmarrë, e kemi marrë në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët por duke e kalkuluar edhe mundësinë e bërjes. Nuk besoj se kemi ndonjë premtim të cilin nuk mund ta realizojmë dot. Gjatë kësaj periudhe janë afruar edhenjerëz të cilët nuk na kanë votuar ose kanë qëndruar indiferentë dhe tashmë që rezultati i zgjedhjeve ka dalë bindës, po vetëafrohen. Ne kemi kalkuluar mirë se çfarë nevojash ka ky qytet por sekreti i punës sonë qëndron në faktin që të kuptojmë se çfarë është e bëshme dhe çfarë nuk është e bëshme dhe ajo që është e bëshme, për sa kohë është e bëshme.

Mesi: Sigurisht që pritshëmritë janë të mëdha, sepse ekipi i kandidatëve funksionoi më së miri. Secili nga i pari deri tek i fundit në listë dëgjoi banorët, dëgjoi nga Vermoshi deri në Velipojë dhe na u besua shumë. Po të lexojmë midis sifrave, shoh shumë vota të djathta që janë dhënë PS, shoh shumë vota të njerëzve të cilët kanë abstenuar për vite me radhë për të votuar dhe kësaj here na kanë votuar. Sigurisht është një votë besimi nga njëra anë dhe pritshmërie që ne do bëjmë një ndryshim për Shkodrën.

Shalsi: Edhe gjatë fushatës edhe pas fushatës, ne kontaktonim me qytetarë të ndryshëm që shprehnin shqetësime të ndryshme. Kishte nga ata qytetarë që nuk ishin fare të kënaqur me një pjesë të administratës. Kishte nga ata qytetarë që kishin pasur eksperienca pozitive, ndërkohë që për institucione të ndryshme kemi patur një numër të konsiderueshëm vërejtjesh të cilat i kemi mbajtur shënim. Vërejtje që fillonin që nga sjellja e titullarëve të institucioneve dhe vazhdonin deri në pjesën dhe aspektin procedurial. Nëse ne duam të ndërtojmë institucione të forta, dhe kjo është sfida jonë, është mënyra se si përzgjidhen njerëzit, monitorohen dhe performojnë njerëzit. Pra sfida që ne kemi tani është depolitizimi i administratës.

Mesi: Qytetari kudo, do shërbim. Do trokasë një zyrë sepse ka një hall, ka një problem. Do të marrë një dokument dhe të marrë një përgjigje profesionale për një çështje e cila bëhet ose nuk bëhet. Sigurisht që duan institucione të cilat funksionojnë, që janë në shërbim të qytetarëve, duan punonjës që janë specialistë të fushës dhe që i përgjigjen me kompetencë dhe me mirësjellje. Janë dy elementë shumë njerëzore, secili prej nesh bazën e ka tek komunikimi. Pastaj sigurisht vjen profesionalizmi, njeriu i duhur në vendin e duhur. Në dorë kemi emërimin e administratës. Administrata publike sigurisht që është plotësisht e realizueshme dhe ajo është gjëja e parë që do bëhet. Të dytat dhe të tretat në vazhdim sigurisht që janë shërbimi drejt komunitetit. Problematika ka në lidhje me pronat me legalizimiet me shërbimin shëndetësor që janë pjesë dhe të reformave dhe të politikave qëndrore që edhe ato kërojnë kohën e vet, apo problemet e pronësisë.

Një rrugë nuk është më aq e thjeshtë për t’u bërë sepse duhen prishur ndërtesa me ose pa leje, mungojnë hapësirat e gjelbra, këndet për fëmijë, rrugët dhe tashmë nuk mund as të fajësosh më qytetarët se pse i kërkojnë këto shërbime ndoshta edhe me agresivitet. Të rinjtë kanë më shumë merak për shkollimin dhe gjetjen e vendeve të punës, ndërsa më të vjetrit, shërbimet në hipoteka, spitale etj.

Shalsi: Duke patur parasysh edhe se ç’ka ndodhur nëpër media gjatë këtyre ditëve, ajo që po ndodh tani ndoshta mund të jetë e pazakontë përgajtë tranzicionit të tejzgjatur dhe të lodhshmë për shqiptarët por në fakt është vijim i fushatës në një kontekst tjetër. Njerëzit kanë arsye të çuditen se si ka mundësi që pas datës 25 ne të vazhdojmë të inspektojmë unazën e Pogradecit, se si pas fitores së zgjedhjeve ne të shohim se si po investohet tek Përroi i Çaprazit, se si pas datës së zgjedhjeve ne të vazhdojmë diskutimin për ndërtimin e një shëtitoreje nga hyrja e Pogradecit deri në Tushemisht 6 kilometra por ama kjo është ajo që ne jemi. Duam të vijojmë me të njëjtin intensitet edhe për të larguar atë opinion që përgjithësisht mbizotëron tek njerëzit që kur kanë nevojë për vota të shfaqen 10 herë në ditë dhe kur i marrin votat largohen. Jo. Ne jemi këtu, do të jemi këtu më të vendosur se kurrë për ta transformuar Shqipërinë dhe për ta bërë atë një vend modern, një vend europian.

Mesi: Secili kush më pak e kush më shumë sjell një eksperiencë personale, dikush tjetër adreson dhe probleme të komunitetit që e rrethon sic ishte problemi i rrugës me dy kalime, një rrugë e cila ka shumë banorë dhe shumë fëmijë që luajnë jo vetëm tek kjo lulishte por që i qëllon që të dalin edhe në rrugë. Është një rrugë e cila ka patur edhe 3 aksidente që kanë përfunduar me jetë njerëzish dhe duke përfunduar meinvestimet në pjesë të ndryshme të qytetit. I falenderoj nga zemra njerëzit që shprehin hallet e tyre personale. I bie që nuk kanë asnjëherë më parë diku një zyrë ku të adresojnë dhe një hall personal qoftë edhe punësimin.Ne bëjmë një raport për çdo dëgjesë dhe e grupuar në problematikat kryesore në rang qarku. Në lidhje me investimet bëhet një listë me prioritetet në lidhje me invesimet kryesore për qarkun, nevojat për punësim dhe problematikat në dejtoritë e caktuara të cilat kanë nevojë për ndërhyrje urgjente. Jo thjesht të ndërrohet një drejtor i institucionit, ajo është më e pakta që mund të bëhet por një ndryshim rrënjësor i qasjes së atyre institucioneve ndaj shërbimit për qytetarët. Të gjitha këto janë një ‘to do list’, nga ana ime që unë do ndjek me rigorozitet personalisht dhe me stafin.

Sigurisht që në çdo dëgjesë ka dhe kërkesa të shumta për punësim, por kjo është diçka që sipas deputetëve, do i lihet meritokracisë, pasi një deputet nuk mund të merret më me punësimin e individëve.

Shalsi: Ka qenë në fakt një paradoks prej vitesh në Shqipëri ku përpos të tjerave puna e deputetit konsiderohej si edhe një mundësi për të punësuar njerëz. Në fakt më është dashur të vizitoj shumë vende në Europë, të takoj në cilësinë e kryetarit të komisionit, edhe homologë të mi në vende që nga Portugalia, Spanja, Franca e deri tek Italia fqinje dhe nuk kam ndeshur deputetë që të merrej me punësime. Shpresoj dhe besoj fort që me këtë rezultat dhe me këtë mbështetje të jashtëzakonshme që na dhanë shqiptarët ne të fillojmë të hapim dhe një kapitull të ri. Puna e deputetit nuk është se si të punësojë individualisht njerëz, puna e deputetit është të bëjë ligje që gjenerojnë punësimin, që të përcaktojë norma dhe standarde të forta për mënyrën se si përzgjidhen njerëzit jo mbi bazën se kush është më afër deputetit, jo mbi bazën e lidhjeve të gjakut apo mbi bazë nepotike, por mbi bazën e meritokracisë.

Mesi: Unë e di që është e vështirë. Jam koshiente që jo gjithçka do rregullohet dhe do zgjidhet ashtu si do doja unë. Në natyrë tentoj të jem perfeksioniste dhe kjo është diçka që më vret shumë sepse tentoj të punoj shumë për të realizuar atë që mendoj se duhet bërë. E rëndfësishme është që problematikat të adresohen, të punohet për t’i zgjidhur dhe nëse ka ngecje diku dhe nuk ka zgjidhje përfundimtare është e rëndësishme që njerëzit e dinë që ka një zyrë, është dikush që i dëgjon dhe unë jam e gatshme të shkoj të trokas me ta në dyert e institucioneve që të paktën së bashku të dëgjojmë dhe gjejmë hapësirat ligjore.

Reforma në administratën publike ishte premtimi i vetëm i madh i Kryeminsitrit Rama gjatë fushatës elektorale dhe këto dëgjesa janë pjesë e kësaj reforme, ndërsa aleanca qeverisëse me qytetarët është një krijim i kryeminsitrit për herë të parë në këto 27 vite demokraci në Shqipëri. Në fund të turit 30 ditor të dëgjesave do të mësohet nëse kjo aleancë do të vazhdojë me sukses apo do të ndërpritet me zhgënjim.

