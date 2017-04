Arena - Nishani: Me Berishën jam konsultuar për Kosovën

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani në një ekspluzive për emisionin “Arena” të Dritan Hilës në Ora News ka sqaruar marrëdhënien e tij me ish-kryeministrin Sali Berisha, duke theksuar se me të ka mbajtur marrëdhënie njerëzore dhe është konsultuar për rajonin dhe veçanërisht për Kosovën.

Pjesë nga biseda:

Hila: Cilat janë marrëdhëniet tuaja me Edi Ramën, Ilir Metën, Sali Berishën?

Nishani: Me zt.Berisha kam bashkëpunuar në disa dimensione. Pas hyrjes në postin e Presidentit të Republikës, kam ruajtur marrëdhënie njerëzore. Nuk kam takime të shpeshta dhe të gjitha janë bërë me kërkesën time. Janë fokusuar në eksperiencën që Berisha me çështje shumë delikate që kanë të bëjnë me situatën në rajon dhe angazhimet në kuadër të NATO-s. Vazhdimisht bëj konsulta. Bëj me akademikë, me ish-anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Kam preferuar gjithmonë të marrë edhe një opinion të zt.Berisha në disa raste më ka ndihmuar, kryesisht në raportet që ka pasur Kosova për ndihmë. Me zt.Basha takimet janë të rralla. Me zt.Meta dhe zt.Rama kam pasur më shumë takime në cilësinë e Presidentit të Republikës. Deri para një viti, kur takimet kanë qenë shumë shumë të rralla për shkak të një qëndrimi strikt institucional.

/Ora News/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter