Nishani krah Britanisë, dënon sulmin terrorist në Mançester

Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka shprehur ngushëllimet për viktimat e akteve terroriste në Arenën e Mançesterit duke u solidarizuar me qytetarët e autoritetet britanike.

“Shpreh hidhërimin e thellë mbi viktimat e pafajshme dhe të plagosurit e shumtë të akteve të mbrëmshme terroriste në Arenën e Mançesterit në Britaninë e Madhe”, thuhet në njoftimin e Presidences.

Po ashtu presidenti Nishani i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve e të dashurve të viktimave dhe autoriteteve britanike, ndërsa të lënduarve u uron shërim sa më të shpejtë.

Në solidaritet të plotë me qytetarët dhe autoritetet britanike, Presidenti Nishani i dënon me forcë këto akte mizore dhe nxitësit e tyre, duke theksuar se terrorizmi nuk do të arrijë t’i mposhtë e gjunjëzojë vendet e shoqëritë e lira.

/Oranews.tv/

