Presidenti në "Arena" - Nishani: Ja si institucionet e reja të drejtësisë rrezikojnë kontrollin politik

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani në një intervistë ekskluzive në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, sqaron se si institucionet e reja të drejtësisë rrezikojnë seriozisht të jenë nën influencën e mazhorancës duke sqaruar edhe formulën pse ndodh kjo.

Pjesë nga biseda:

Hila: A është reale që mazhoranca e majtë mund të ketë një lloj ndikimi në korpusin e ri të prokurorëve dhe gjyqtarëve që po krijohen?

Nishani: Sot opozita është tërësisht jashtë procesit të kompozimit të tyre. Kjo nuk do të thotë se nëse opozita do të ishte brenda procesit do të çonte njerëzit e saj, por do të ishte një filtër që njerëz me ngarkesa politike të shmangeshin nga të qenit pjesë e procesit. Në Komisionet e Vlerësimit në KLGJ dhe KLP që do të kenë pushtetin mbi gjykatësit dhe prokurorët, kemi një kompozim 6 me 5. 6 nga gjyqësori dhe 5 nga ato që i zgjedh Parlamenti. Raporti 6 me 5 është një raport që krijon një margjinalizim të drejtpërdrejtë të njerëzve që vijnë nga fusha e drejtësisë se sa këta që i zgjedh Parlamenti. Ka një komision paraprak në rastin e emërimit të një gjyqtari apo dënimit që përbëhet nga tre persona. Këta të tre nuk mund të jenë më pjesë e trupës që marrin vendimin përfundimtar Komisioni i Shqyrtimit Paraprak nuk merr pjesë në vendimin e mëpasshëm dhe ndodh që ajo 6 me 5 të kthehet në 4 me 4. Dhe në 4 me 4, ligji ka parashikuar që kryetari ka dy vota. Kryetari vjen nga radhët e shoqërisë civile që e ka zgjedhur politika me shumicë. Automatikisht, politika ka marrë mazhorancën në të gjitha këto komisione. E shpjegova me formulë për ta kuptuar se sa relevante është influenca politike ka në këto borde që kanë një pushtet të madh mbi gjykatën dhe prokurorinë.

Sot në Këshillin e Lartë të Drejtësisë që përbëhet nga 15 anëtarë, 10 vijnë nga gjyqësori dhe 5 vijnë nga politika përfshirë edhe Presidenti. Ka një probabilitet të lartë për pavarësisë. Unë si President në procesin e votimit jo në një por me dhjetëra raste kam dalë në minorancë. Rrezikohet në mënyrë serioze që këto institucione të jenë nën influencë politike.

/Oranews.tv/

