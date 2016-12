Tirane - Nis rikonstruksioni i rrugës së Zallit në Selitë

Bashkia e Tiranës nis rikonstruksionin e plotë të rrugës së “Zallit” në zonën e Selitës që i përket njësisë nr 5 Tiranë.

Segmenti ka një gjatësi 1.3 km dhe ndër vite ka qënë problematikë për banorët për shkak të amortizimit total, pluhurit dhe ujërave të zeza në sipërfaqje.

Kryebashkiaku Veliaj që inspektoi nisjen e punimeve u tha banorëve të zonës së do të jetë i njëti standard për të gjitha segmentet në Tiranë, sinjalistikë, kanalizime, trotuar, ndriçim.

Erion Veliaj: “Ne shohim përpara duke bërë investim, i cili lidh autostradën e re të Kombinatit ushqimor me Farkën, me të gjithë lagjet e banuara. Pra, kemi filluar që tani të punojmë për degëzimet që në të njëjtën kohë kur hapet autostrada në verë, të jetë hapur edhe rruga që është by-pass-i dhe rrugët lidhëse nëpër lagje. Siç e keni vënë re këtu jemi duke lidhur disa projekte bashkë, nuk bën sens që të kemi disa ishuj të izoluar të urbanizimit, nëse nuk lidhen të gjitha lagjet me njëra tjetrën dhe kjo është pjesa e fundit e 4-5 blloqeve ku po investojmë për të sjellë një urbanizim total”

Në zotimin për të kthyer mbledhjen e detyrimeve, në investime reale për qytetin, Kryetari i Bashkisë kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve kur bëhet fjalë për tërheqjen e murit rrethues për të zgjeruar rrugët.

Erion Veliaj: “Dua t’i ftoj të gjithë banorët, qe ashtu si bashkia ka menduar këtë investim si dhuratë për fundvit si dhuratë, edhe banorët të dhurojnë pak nga prona e tyre. Në shumicën e rasteve kemi pasur bashkëpunim për tërheqjen e mureve, do doja që edhe ato pak raste që jemi duke debatuar banorët të na ofronin konsensusin. Vetëm kështu mund të kemi një qytet ku secili jep pak nga vetja për të mirën e përbashkët dhe për të mirën e përgjithshme”.

Në shumë raste ndërhyje, janë shënuar problematikat për shkak se banorët refuzojnë të lëshojnë tokë nga ambjenti para shtëpisë së tyre për investime publike.

Investimi në infrastrukturë do ti shërbejë 20 mijë banorëve të zonës. bashkia e tiranës sipas vlerësimeve të bëra në projekt, thotë se ndërhyja në këtë segment do të shmangë përmbytjet gjatë stinës së dimrit.

/Oranews.tv/

