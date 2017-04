Tabelat - Nikolla: Tarifat për universitetet nuk janë rritur dhe as nuk rriten

Ministrja e Arsimi Lindita Nikolla deklaron se tarifat e Universiteteve, Nuk janë rritur me ligjin e ri për arsimin e lartë dhe as nuk do të rriten këtë vit të ri akademik. Reagimi vjen pas deklaratës së ish-kryeministrit Sali Berisha sipas të cilit për vitin akademik 2017 tarifat e universiteteve do të rriten me 300% apo 4.5 here më shumë se sa para miratimit të ligjit për arsimin e lartë.

Ministrja deklaron se postimi I Berishës është një gënjeshtër e madhe, ndërsa në respekt ë studentëve dhe prindërve të tyre ka publikuar tabelat e tarifave për 4 vite nga 2014 deri në 2017. Nikolla deklaron se transparenca e institucionit që drejton është përgjigja më e mirë për ata që gënjejnë, ndërsa studentët e bëjnë vetë dallimin mes të vërtetës dhe gënjeshtrës.

Postimi i plotë:

Me keqardhje dhe trishtim lexova edhe një tjetër postim të gënjeshtërt të z. Berisha për tarifat Universitare. Sa herë mendoj që një burrë në moshën e tij nuk mund të bie kaq poshtë me gënjeshtra, shumfish ia del të na bindë çdo herë që fundi nuk ka fund.

E nuk ka ligshtim më të madh kur mendon që ky njeri ka drejtuar për kaq vite fatet e vendit.

E VËRTETA – Me fakte, shifra, e zeza mbi të bardhë. Tarifat e Universiteteve, NUK janë rritur me ligjin e ri dhe as NUK do të rriten këtë vit, siç z. Berisha fantazon.

Më poshtë, jo për të, por në respekt të çdo studenti e prindi po publikoj tabelat e tarifave 2014-2015-2016-2017 për Universitetin e Tiranës. Do të vijojmë të bëjmë publike tarifat për të gjitha programet e studimit në universitetet publike dhe kushdo mund të dallojë qartësisht të vërtetën dhe të tregoj me gisht gënjeshtarin.

/Ora News/

