Ngjela shokon: 400 oficerë rusë kanë hyrë në Shqipëri…

Avokati Spartak Ngjela bën një deklaratë të bujshme në rrjetin social Facebook, kur thotë se mbi 400 oficerë rusë kanë hyrë në Shqipëri në rrugë të ndryshme gjatë protestës në çadër të opozitës.

Ai shkon më tej kur thotë se këtë ia ka vënë në dukje kreut të opozitës edhe zv/ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee.

Ngjela: Ja, tani doli qartë i gjithë qëllimi i asaj që na u quajt me të madhe si “Çadra e Lirisë”. “Heronjtë e Çadrës” kërkuan destabilizimin e Shqipërisë me të huajt: mbi 400 oficerë rusë ishin futur në Shqipëri nga rrugë të ndryshme, dhe kërkonin që, me Çadrën, të krijonin në Tiranë reaksionin që kërkuan të krijonin në Shkup.

Por, a e shihni si janë tulatur tani “dy herojtë” e Çadrës? Këtë i vuri në dukje Lulzimit atë ditë Hoyt Brian Yee, kur i vendosi perpara marrëveshjen: “ju kërkoni destabilizimin e Shqipërisë”, i tha ai. Kurse Lulzmi i verdhë në fytyrë nuk fliste dot.

” E ke në qafë Rrugën e Kombit”, i tha ndër të tjera Yee.

I ka kërkuar prerë Lulëzimit shkëputjen nga Saliu, dhe këtij ia ka bërë të qarta të gjitha lidhjet destruktive.

Turp i madh historik! Një arrivizëm antikombëtar i kulluar.

Dhe më vjen mirë që gjithçka përfundoi në favor të shqiptarëve.

Amerikanët, me aleancën shqiptaro-amerikane e shkatërruan me në fund, pas një shekulli, filozofinë antishqiptare të Esat Pashës.

Kot është menduar se Esat Pasha u vra në Paris në vitin 1920. Esat Pashën përfundimisht e vrau para dhjetë ditësh në Tiranë politika e lartë amerikane me Brian Yee.

