Arena - Nesturi: Kjo është krizë më e gjerë, kolaps institucional

Analisti Plator Nesturi thotë në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, se nëse zgjedhjet zhvillohen pa opozitës, atëherë në shtator do të ketë një opozitë të re dhe se kjo do të thotë se komisionet e Vettingut duhen bërë nga e para.

Sipas tij, vendi po shkon drejt kolapsit institucional.

Nesturi: Deri tani është parë vetëm si krizë politike, por kjo është krizë shumë më e gjerë, është multiinstitucionale. Vjet është miratuar një Kushtetutë e re dhe afatet e parashikuara po bien. Nuk janë bërë institucionet e reja, qoftë Prokuroria Speciale, Byroja, qoftë kompetencat që do të kenë Prokurori i Përgjithshëm, kryetari i Gjykatës Kushtetuese dhe gjithë struktura e drejtësisë.

Në rast se të gjitha këto afate shkelen, atëherë do të gjendemi ku Prokurori i Përgjithshëm, kryetari i Gjykatës së Lartë dhe gjithë struktura do të mbesin pa kompetenca dhe praktikisht kemi një kolaps institucional. Duhet të ishte gjetur një lloj zgjidhje që të shmangej ky lloj kolapsi. Në shtator, do të kemi edhe një lloj opozite të re. Imagjinoni të mos kemi Partinë Demokratike. Gjithë procesi që është bërë për ligjin e Vettingut bie. Komisionet nga Parlamenti duhet të bëhen edhe nga e para. Humbja është goxha e madhe dhe basti është goxha i rëndë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter