Moti - Nesër pasdite rikthehen reshjet e shiut

Pas motit të ngrohtë të kësaj fundjave, ditën e nesërme pritet që në vend të mbizotërojë një mot me vransira dhe reshje shiu.

Sipas Meteoalb, pasditja e së hënës do të sjellë shira të përkohshëm në pjesën më të madhe të territorit.

Temperaturat do të jenë në vlerat aktuale, ndërsa mëngjesi dhe mbrëmja do të karakterizohen me temperatura të ulëta.

/Oranews.tv/

