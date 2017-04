Nesër ndeshja Shqipëri-Greqi për femra, policia merr masa

Në Stadiumin Elbasan Arena do të zhvillohet të martën ndeshja ndërkombëtare midis Shqipërisë dhe Greqisë ndërmjet ekipeve përfaqësuese të futbollit për femra.

Për zhvillimin normal të ndeshjes, policia e Elbasanit ka marrë një sërë masash.

Kështu, në orën 11:00, të datës 11.04.2017, ju bëjmë me dije se:

-Nuk do të lejohet parkimi përreth stadiumit “Elbasan Arena”, dhe para sheshit te stadiumit ne rrugën “Kamber Sejdini”në Rrugën e Re të “Romëve”, në Bulevardin “Aqif Pasha” Elbasan.

– Lëvizja e mjeteve do të bëhet në Bulevardin “Qemal Stafa”, në drejtim të Librazhdit. Gjithashtu e hapur do të jetë ish-konservim – 5 Maj, e cila do të shfrytëzohet për emergjencat që mund të lindin gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti.

Lidhur me ndeshjen do të angazhohen 77 punonjës policie, nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Të gjithë sportdashësit që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, të jenë të pajisur me biletë dhe me kartë identiteti dhe të mos kenë me vete:

a) sende të forta,

b) shishe (të çfarëdolloj)

c) fishekzjarrë

Në të kundërt nuk do të lejohen të futen në stadium.

Në hyrje të stadiumit do të kontrollohen të gjithë sportdashësit.

Të gjitha lokalet që ndodhen, përreth Stadiumit, do të jenë të mbyllura.

Drejtoria Policisë Elbasan i kërkon qytetarëve që të minimizojnë më datë 11 Prill lëvizjen e tyre me automjet brenda qytetit të Elbasanit, ç’ka do të sillte një ndihmesë të madhe në zhvillimin sa më normal të këtij aktiviteti.

