Kriza politike - Nëse nuk ka tym të bardhë sonte, Gjata: Zgjidhjen do ta jepte Kolegji

Konstitucionalisti Çlirim Gjata është i mendimit se Kolegji Zgjedhor duhet të pranojë ankimimin e PAA për listat shumëemërore të kandidatëve.

I ftuar në intervistën e Ora News, Gjata thotë se ky vendim do të ishte një valvul shkarkimi i gjithë këtij presioni dhe një shtysë për marrëveshje politike mes palëve edhe nëse nuk arrihet gjë nga tryeza e sotme mes krerëve politikë në Kryesinë e Kuvendit.

Çlirim Gjata: Gjykata ka dy mundësi ose ta pranojë ose rrëzojë. Rrëzimi mbetemi kështu si jemi në stanjacion. Pranimi, mendoj që duhet pranimi dhe flas si jurist.Gjykata duhet të shohë ligjin.Gjithë themeli i kësaj është të numërosh nga 1-50, duket qesharake por çfarë të bëjmë. Listat e kandidatëve dorëzohen jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve, nuk përfshihet 18 qershori. Me 28 në darkë ka mbaruar afati, me 29 i kanë dorëzuar.Numërimi të nxjerr zbuluar. Kolegji nesër duke zbatuar ligjin duhet të pranojë kërkesë-padinë dhe të çregjistrohen listat. Mendimi im.Duke u çregjistruar listat, zgjedhje me 18 qershor nuk ka.Sepse nuk ka lista dhe as kandidatë, shkohet detyrimisht në shtyrje zgjedhjesh. Por nuk ka asnjë zgjidhje ligjore se kush e cakton datën e re, as KQZ nuk e cakton dot dhe as Presidenti. Përveç krizës politike ne hyjmë në krizë juridike.Detyrimisht duhet të shkojnë në marrëveshje politike që pastaj të shkojnë në parlament dhe të ndryshojnë kodin zgjedhor.Prandaj ka një valvul tjetër shkarkimi nëse nuk arrihet gjë sonte.

Duke komentuar takimin e sotëm, Gjata shpreson në përgjegjshmërinë e atyre burrave të mbledhur në tryezë për gjetjen e një zgjidhje.

Çlirim Gjata: A do ketë një marrëveshje? Të shohim sonte. Të gjithë ata burra që janë mbledhur aty, për fat ka një parti që ka çuar një grua. Le të shpresojmë që të gjithë ata persona e kanë aq përgjegjësi sa të arrijnë një marrëveshje. Opozita pas tre muaj protestë në çadër, dy mitingjeve të mëdha, shqetësuese për çdo qeveri, një bllokim rrugësh dhe një premtim për një protestë finale e bëri tërheqjen e vet. Hoqi dorë nga qeveria teknike. Në një politikë demokratike, kur njëra palë bën tërheqjen e parë, i mbetet palës tjetër, në këtë rast mazhorancës të bëjë tërheqjen tjetër. Mazhoranca ka datën e zgjedhjeve, nëse këta hoqën dorë nga qeveria teknike, mazhoranca duhet të tolerojë tek data e zgjedhjeve.

Larg vëmendjes së Gjatës nuk kanë mbetur as skenat komike mes Kryeministrit dhe kreut të PD-së Basha në portën e Jashtme të Kryesisë së Kuvendit.

Çlirim Gjata: Pashë një skenë me të cilën do hapen shumë reklama, emisione, humore e të gjitha. Një rrahje krahësh që nuk e di nëse është e barazvlefshme me një shtrëngim duarsh.Në fund të fundit nëse nuk arrihet sot, të shohim dhe nesër se kemi dhe 24 orë të tjera. Ka dhe Kolegji një çelës jashtëzakonisht të madh që do hapte valvulën e shkarkimit.

