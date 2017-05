Dialogu - S’ka tym të bardhë nga Presidenca. Rama e Basha në të njëjtin pozicion si dje

Pas dy orësh negociata në selinë e Presidencës, dy liderët kryesor politikë në vend nuk kanë gjetur ende dakordësinë për zgjidhjen e krizës politike.

Pas takimit që përfundoi rreth orës 21:00 Kryeministri Edi Rama tha për gazetarët se palët gjendeshin në të njëjtin pozicion që ishin dje. Rama tha se kishte vendosur në tryeze ofertën e mekanizmit të monitorimit të zgjedhjeve. Duke i bërë thirrje të pranojë ofertën, Rama tha se nuk ka shumë kohë dhe se zgjedhjet do të mbaheshin më 18 qershor.

I dyti që doli nga Presidenca ishte kreu i PD-se, Lulzim Basha i cili e quajti ofertën e Ramës mosofertë për zgjidhje.

Edi Rama: Jemi në të njëjtin pozicion që kemi qenë dje. Oferta që unë i kam bërë PD-së nëpërmjet kryetarit të saj është ajo e ditura, për të ndërtuar një mekanizëm monitorimi të zgjedhjeve.

Oferta që unë i kam bërë PD-së, është ajo e ditura për të ndërtuar një mekanizëm monitorimi të zgjedhjeve ku PD-ja të ketë të dy sytë në proces nga brenda qeverisë me një zv/kryeministër të propozohet nga Partia Demokratike, po të vijë jo nga radhët e PD-së dhe së bashku me 3 përfaqësues, të SHBA-ve, të BE dhe OSBE të krijojë një task-force për të siguruar që shteti dhe asetet shtetërore nuk keqpërdoren për fushatë elektorale. Tre zv/ministra të propozuar nga PD-ja, por jo nga radhët e saj, të vendosen në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Arsimit.

Edhe këta të tre të shoqëruar nga tre përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar në rolin e monitoruesve për të adresuar në kohë reale lidhur me rolin e policisë qoftë edhe një punonjësi të vetëm policie në fshatin më të largët të Shqipërisë, qoftë rolin e Drejtorisë së Burgjeve, ku të garantohet liria e votimit dhe e drejta për të zgjedhur sipas bindjeve dhe në gjithë sektorin e arsimit për të garantuar që çdo pretendime për mbyllje shkollash, për intimidim të nxënësve dhe mësuesve dhe të merren masa në kohë reale.

Përsa i përket kërkesës këmbëngulëse të PD-së për numërim dhe votim elektronik, kam propozuar që një ministër i Partisë Demokratike të bëhet pjesë e qeverisë për të përgatitur një projekt të besueshëm. Nëse certifikohen si të besueshme, atëherë t’i zbatojmë në zgjedhjet e ardhshme.

Për sa i përket datës së zgjedhjeve, data e zgjedhjeve është më 18. Jemi në limitet e fundit të kohës. Përpjekja për të bërë gjithçka që na takon si qeveri për të garantuar PD-në për aq sa na takojnë rregullat e lojës, nuk kanë shteruar. Dua ta përsëris se një ofertë tjetër nuk e kemi dhe nuk do ta kemi.



Lulzim Basha: Propozimet e ofruara të cilat më ishin bërë të ditura dy javë më parë afër kryeministrit, pra me siguri propozime të lobuara nga kryeministri nuk ofronin zgjidhjen politike. 4 ministra teknikë të propozuar nga kryeministri me aprovimin e opozitës, në kushtet kur kryeministri ka akaparuar parti të tëra opozitare, deputetë të opozitës madje dhe deputetë të koalicioni të tij si manovra politike për të realizuar synimet e tij politike nuk ofrojnë asgjë.

20:10- Negociatat Rama-Basha, burimet: Oferta e Ramës më e mirë se e Mcallister

Prej më shumë se një ore po vazhdon takimi midis kryeministri Edi Rama dhe kryetarit të opozitës, Lulzim Basha në selinë e Presidencës. Takimi është ndërmjetësuar nga kreu i Shtetit, Bujar Nishani.

Burime diplomatike i thanë Ora News se oferta që i është bërë kryetarit të opozitës zt.Lulzim Basha është një ofertë shumë e mirë dhe madje sipas tyre është një ofertë shumë e mirë që tejkalon edhe ofertën e dhënë nga Mcallister të bërë disa ditë më parë.

Duhet theksuar se nga një angazhim maksimal të ndërkombëtarëve në zgjidhjen e krizës politike, duke veçuar këtu ambasadën amerikane në Tiranë si dhe delegacionin e Bashkimit Evropian.

Burime nga Partia Demokratike bëjnë me dije se ka një angazhim maksimal nga Presidenti i Partive Popullore Evropiane, Jozeph Daul.

19:05- Negociatat, Rama dhe Basha mbërrijnë në Presidencë

Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kanë mbërritur në selinë e Presidencës, ku pritet të zhvillohen bisedime për zgjidhjen e krizës politike.

Burime nga takimi bëjnë me dije se po diskutohet për ofertën e kryeministrit Rama.

Ndryshe nga takimi i herës së shkuar, Rama dhe lideri i opozitës Basha nuk do të jenë të shoqëruar nga kryetarët e grupeve parlamentare, përkatësisht Gramoz Ruçi dhe Edi Paloka.

Rama bën ofertën e fundit: PD luajti bllofin, tani të mbajë përgjegjësitë

16:37 -Negociatat, Rama e Basha sërish tek Nishani

Një takim i dytë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të PD-së Lulzim Basha me ndërmjetësimin e presidentit të Republikës Bujar Nishani do të mbahet sot në orën 19:00

“Me ftesë të Presidentit të Republikës, Sh. T. Z. Bujar Nishani do të zhvillohet një takim i dytë midis Kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama dhe Liderit të opozitës, zotit Lulzim Basha sot 4 maj, në orën 19.00 në Institucionin e Presidentit të Republikës”, njofton Presidenca.

Ky është takimi i dytë që zhvillohet në presidencë pas atij të djeshmit dhe kryeministri Edi Rama deklaroi se në tryezë i kishte vënë Bashës mekanizmin e kontrollit të brendshëm të shtetit gjatë procesit zgjedhor.

Oferta ka të bëjë me një zv/kryeministër i zgjedhur nga PD por që nuk vjen nga radhët e PD-së, një zv/ ministër të Brendshëm.

Gjithashtu ata do të vihen në krye të taskforcave me pranine e përfaqesuesve te SHBA, BE e OSBE për të garantuar mospërfshirjen e administrates ne zgjedhje por dhe për të kontrolluar rolin e policisë në këtë proces elektoral.

Ndërkohë sot Basha deklaroi “asgjë nuk jemi gati të lëshojmë nga garancitë për zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

Takimi i parë në Presidencë mes Ramës dhe Bashës u zhvillua 3 maj

Oferta për PD: Një zv/ kryeministër e task force të kontrollojë zgjedhjet

