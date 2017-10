Bushati në Ora News - ‘Negociatat në 2018? Sinjale pozitive nga Brukseli.Opozita konstruktive’

Sekretari i grupit parlamentar të PS-së, Ervin Bushati, është optimist se Shqipëria do të marrë ftesën për hapjen e negociatave me BE vitin e ardhshëm.

I ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, ai tha se sinjalet nga Brukseli janë shumë pozitive, duke iu referuar kështu takimit të fundit me reporterin e PE për Shqipërinë, Knut Fleckenstein.

Bushati: Jo vetëm mbështetja politike dhe demokratike me vota por edhe sinjalet si në ekonomi janë pozitive ashtu edhe të partnerëve ndërkombëtarë janë shumë pozitive. Javën e kaluar kishim një takim me reporterin e PE për Shqipërinë, Knut Fleckenstein, isha bashkë me kreun e grupit Balla dhe ishte shumë i qartë në mesazhin që na tha: Shqipëria ka ndërmarrë një reformë shumë pozitive sa i përket sundimit të ligjit dhe reformës kushtetuese për të pasur më në fund ligj në Shqipëri dhe zgjedhjet kanë qenë transparemte, të lira dhe të ndershme, kuptohet me problemet që kanë kjo anë e botës por që gjithmonë janë drejt përmirësimit. Jo vetëm nga ana politike por edhe në pikëpamjen ekonomike kemi investime dhe Shqipëria shumë shpejt me pak fat ndoshta dhe mes marrëdhënieve politike që ka BE, të marrë vitin e ardhshëm, kështu na u tha, të paktën ftesën për BE. Të jemi më të integruar.

E ndërsa dy forcat politike kryesore opozitare, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, e shohin me skepticizëm kërkesën e mazhorancës për një tryeze me pjesëmarrjen e kryetarëve të partive për procesin e integrimit, Bushati thotë se komunikimi nuk i bën dëm askujt.

Përkundër deklaratave që i sheh më shumë rrjedhojë e problemeve të brendshme tek të dy partitë, Bushati deklaron se opozita ka pasur një qasje konstruktive në raport me mazhorancën.

Bushati: Opozita për mendimin tim është konstruktive, pavarësisht se çfarë thotë duhet të shohim se çfarë bën. Kanë qenë shumë konstruktivë, kanë ardhur në parlament kanë folur për programin, nuk e kanë pushtuar foltoren, nuk kanë bojkotuar.Të dyja forcat politike vinë nga sfida të mëdha jo vetëm elektorale por edhe brenda partive të tyre. Ftesa jonë është e sinqertë. Mnedoj që jo vetëm duhet të ketë një tryezë për integrimin, por duhet të ketë një tryezë për ekonominë, duhet të ketë një pakt për ekonominë, shtetin ligjor, për gjithçka. Sa më shumë të ulemi të flasemi aq më mirë është. Opozita po sillet e drejtë dhe transparente në këtë pikë dhe pavarësisht momenteve kur shprehen ndryshe ka vepruar në mënyrë shumë konstruktive. Që nga qershori ka qenë shumë konstruktive në marrëdhënie me ne.Opozita ka më shumë probleme me veten se me ne. Edhe të enjten votuan shumë ligje që janë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë, marrëveshje të rëndësishme për investime. E gjitha kjo është një frymë bashkëpunimi që vetëm mirë i bën ekonomisë shqiptare dhe gjithë shoqsërisë shqiptare.

Si ekonomist, ai ndau edhe opinionin e tij mbi fondin 1 miliard euro për koncesionet, duke hedhur poshtë pretendime e opozitës se fondi është një borxh i fshehur.

Bushati: Nuk duhet ti shohim me kaq dyshim investimet.Të ftosh bizneset të investojnë në Shqipëri qoftë ato të huaja apo shqiptare në çdo lloj formati bashkëpunimi nuk më duket aspak e fshehtë apo jo transparente.Formati si do zgjidhet apo si do të negociohet nëpërmjet të gjithë aktorëve në treg për mua nuk është problem përsakohë ka rregulla të qarta loje, ka një sistem dhe një shtet ligjor që është mbi politikën dhe stabiliteti politik që gjithmonë e më shumë po kthehet në një faktor pozitiv.

